Identifican a un narcotraficante uruguayo como autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci





10/08/2022 - 14:25:15

Infobae.- El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo durante su luna de miel en Colombia. Marset forma parte del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y es jefe de la organización criminal paraguaya involucrada en la operación “A Ultranza Py”. Desde hace años se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya y según las declaraciones de uno de los ideólogos del asesinato de Pecci, la organización de Marset fue la responsable del crimen. El hombre de las mil facetas Sebastián Marset, nacido en Uruguay, es un hombre de 31 años conocido por ser el supuesto facilitador de un grupo de narcotráfico con gran poder en Paraguay. Sus roles en esa organización —teniendo en cuenta sus contactos con gente poderosa— serían los de colaborar en la ruta sudamericana y conseguir recursos para continuar creciendo como red criminal. En 2013 fue procesado con prisión en el marco de la operación Halcón (Uruguay), en la que se incautó un cargamento de marihuana que era transportado en avioneta. Marset era el destinatario de ese cargamento, transportado por el tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes, conocido como Papacho. Cuando recuperó la libertad se fue a Paraguay, en donde comenzó a jugar al fútbol de manera profesional en el equipo Deportivo Capiatá. Luego de esa época de futbolista, una nueva faceta de Marset saldría a la luz: la de organizador de conciertos. En septiembre de 2021 fue detenido en Dubai por tener un pasaporte paraguayo falso, hecho que fue reportado a Uruguay. La respuesta del consulado uruguayo fue darle una visa con la que pudo continuar su recorrido luego de estar detenido por aproximadamente dos meses. Según explicó en marzo de este año el subsecretario del Ministerio del Interior uruguayo, Guillermo Maciel, a Subrayado, en el momento que fue entregada la visa no era necesario revisar los antecedentes penales internacionales del solicitante. Desde ese entonces, Marset se encuentra prófugo y está en la lista roja de Interpol. La organización liderada por el uruguayo y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán fue desarticulada por la operación “A Ultranza PY” en febrero de 2022.



Operación “A Ultranza PY” La operación “A Ultranza PY” fue el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero dispuesto por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). En su marco se realizaron más de 100 allanamientos y se incautaron más de 100 millones de dólares en bienes. Las órdenes de arresto eran 43, pero no todas esas personas fueron detenidas. Según el SENAD, se apuntó “a un amplio esquema criminal dedicado al tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica a puertos de Europa y África”, luego de 27 meses de investigación. La organización se vincula directamente a unas 21 toneladas de cocaína incautadas en dos años en Amberes, Bélgica; Roterdam, Países Bajos; Paraguay y Uruguay. El fiscal Marcelo Pecci, asesinado en mayo de este año, formaba parte de la ejecución de esta operación. El vínculo entre Marset y el asesinato del fiscal paraguayo Cinco personas fueron detenidas como autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido durante su luna de miel en mayo de este año. Uno de los detenidos, Francisco Luis Correa Galeano, declaró que “lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos a petición de una persona que hace parte de una las redes más grandes dedicadas al tráfico de cocaína en Paraguay”, según publicó el diario El Tiempo (Colombia). En su declaración Correa Galeano aseguró que tanto el dinero como la logística y la información para el crimen fueron enviados desde Paraguay. Tras la investigación realizada por Colombia, Paraguay y Estados Unidos, todo indicaría que se trata del clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset. De todos modos, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El País (Uruguay), la SENAD de Paraguay no confirmó esta vinculación.



Otras causas Marset es también investigado por su vínculo con Federico Santoro Vassallo, el uruguayo que habría recibido el Boeing 747-300M de la empresa venezolana Emtrasur. En Uruguay también se lo involucra en la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero, quien recibió un mensaje desde un celular peruano. Por esa causa fue condenado a seis meses de prisión efectiva el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias. Aunque él no fue quien lo escribió, sí facilitó el celular y los datos móviles. “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje recibido por la fiscal. El vínculo con Marset está en que el mensaje fue firmado con la sigla PCU, relacionada al Primer Cartel Uruguayo del que es uno de los líderes.