Gobierno exhibe a cocaleros aprehendidos y los llama delincuentes, vándalos y organización criminal





10/08/2022 - 11:38:14

El Gobierno exhibió públicamente a los cocaleros aprehendidos durante el enfrentamiento del martes en La Paz, a quienes el ministro Eduardo Del Castillo los tildó como “delincuentes”, “vándalos”, “organización criminal”, entre otros calificativos. Los detenidos son parte de la movilización que exige el cierre del mercado paralelo, abierto por el dirigente Arnold Alanez, quien en 2021 recibió el reconocimiento del Gobierno, publica la Red Erbol. Del Castillo acusó a los aprehendidos de portar dinamitas y advirtió que los explosivos pueden generar daños de consideración en vecinos, policías y los mismos cocaleros. “Los sujetos que hemos aprehendido se dedican a la producción de la hoja de coca y para lograr sacar la hoja de coca de los plantines no necesitan ningún tipo de explosivos, están consiguiendo explosivos para generar lesiones en contra la vida de las y los bolivianos”, dijo Del Castillo. Anuncia pesquisa a nexos y financiadores ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se abrió una investigación sobre los “nexos” y “financiadores” de la movilización de los productores de hoja de coca de La Paz, luego de la aprehensión de 24 personas que tenían teléfonos celulares con líneas de Chile. “Se está investigando los nexos, la investigación que hemos presentado ahora aún es con carácter preliminar y una vez sepamos quiénes están financiando estas movilizaciones serán conocidas a través de los medios de comunicación”, anunció Del Castillo en una conferencia de prensa en la cual presentó a las 24 personas aprehendidas, 19 varones y cinco mujeres. De acuerdo con Del Castillo, “la mayoría de estos sujetos estaban utilizando en sus aparatos celulares números con prefijos de la República de Chile, por tanto, no estaban utilizando números celulares de compañías nacionales”. En su opinión, ésta es “una clara muestra de que son organizaciones criminales que buscan no ser identificadas en el territorio nacional”. Las aprehensiones se realizaron en medio de las protestas violentas de cocaleros de la facción de Freddy Machicado que buscan tomar el mercado de coca que está bajo administración de la dirigencia de Arnold Alanes. Luego de enfatizar que el conflicto de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) es un asunto “privado y orgánico” que debe ser resuelto entre sus afiliados, el ministro advirtió que este grupo movilizado no busca soluciones sino “generar terror”. “Esta gente no está buscando una solución, no está buscando el diálogo, esta gente está buscando generar terror, está buscando secuestrar efectivos policiales, en lo celulares estos sujetos hablan del secuestro de efectivos policiales, hablan de quitarle la vida al talento policial”, denunció el ministro.