18 candidatos a Contralor tienen antecedentes penales que van desde robo hasta homicidio





10/08/2022 - 09:32:20

El Deber.- Sin mencionar nombres de los acusados, este martes revelaron que al menos 18 candidatos a Contralor General del Estado tienen antecedentes penales. El Ministerio Público envió el informe sobre los procesos de estas personas, dijo el diputado, José Luis Porcel (CC). “¿Cómo no nos va a llamar la atención?, posiblemente sean falsas estas acusaciones, todo es posible, pero si hay una acusación del Ministerio Público, es información oficial, ahí dice los nombres de las personas que están acusadas, deben ser unos 18 candidatos”, dijo el diputado opositor. El 22 de junio la Asamblea Plurinacional aprobó la convocatoria y el reglamento, 40 personas se presentaron a postular al cargo y 10 fueron inhabilitados en la primera fase; hasta el momento hay 30 candidatos que están en carrera, de ese número el 70 % son funcionarios públicos, la mayoría son empleados de la propia Contraloría General del Estado (CGE) según los datos oficiales. Las acusaciones que pesan contra estos 18 candidatos son variadas y se pudo conocer que hay privación de libertad, homicidio, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito, violencia familiar, revelación de secreto, conducta antieconómica, robo, resoluciones contrarias a la Constitución, amenazas, violencia laboral y extorsión. La presidenta de la comisión mixta de Planificación Económica, que está a cargo de la preselección de los candidatos, dijo que este martes vence el periodo de impugnaciones y que ellos recibieron informes de las entidades del Estado, que puede ser lapidario para algunos de los postulantes. El diputado Porcel considera que aquellas personas que tienen antecedentes y saben que tienen procesos deberían abstenerse de presentarse, “por ética” y dijo que no sabe cómo llegaron hasta esta fase, pues debían tener un certificado Rejap, que es entregado por el Órgano Judicial y aquellos que tienen antecedentes no deberían tener ese certificado; sin embargo se presentaron con certificado Rejap incluido.