Jhonny Fernández, contra la pared después del supuesto autoatentado





10/08/2022 - 09:24:59

Página Siete.- El supuesto autoatentado y la denuncia de que en el paro actuaron grupos de choque afines a la Alcaldía de Santa Cruz pusieron al burgomaestre Jhonny Fernández contra la pared. Esto debido a que crece el pedido de revocatorio de su mandato y también la propuesta de un cabildo para exigir su renuncia al cargo. El pasado lunes, durante el primer día de paro cívico en la capital cruceña, el burgomaestre denunció que hicieron explotar petardos de “alta potencia” en contra de su domicilio y apuntó contra el gobernador Fernando Camacho. En imágenes se ve que disparan los petardos desde una camioneta blanca. Al respecto, el concejal Juan Carlos Medrano, de Comunidad Autonómica (C-A), señaló que hicieron la investigación y corroboraron que el vehículo pertenece a la Dirección de Abastecimiento de la Alcaldía. “Con esta evidencia se cae que hubiera habido un atentado contra el Alcalde. Estamos presentando la solicitud de destitución de los funcionarios y hemos interpuesto una denuncia. Estas actitudes del Alcalde causan la molestia de la gente. Ahora no sólo piden revocatorio, también su renuncia”, sostuvo. Su colega , Federico Morón, legislador edil de C-A, mostró que adhesivos de la Alcaldía fueron quitados de vehículos oficiales y luego botados a la basura. Presumió que los motorizados fueron usados para movilizar a grupos de choque. Entre tanto, desde la administración municipal indicaron que les robaron una camioneta antes del paro, aunque la denuncia se interpuso aproximadamente 14 horas después. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que lo ocurrido en la casa del Alcalde fue un autoatentado, porque se demostró que el vehículo de donde lanzaron los petardos es de la administración municipal. Además, acusó al burgomaestre de “contratar delincuentes” para enfrentar e intimidar a la población. “La gente sabe que (Fernández) es un traidor, lo que diga no va a cambiar. Deje de seguir buscando cómo amenazar al pueblo, enfrentarlo y sacando delincuentes para que (enfrente) al pueblo cruceño”, declaró el Gobernador. El pasado lunes se inició un paro de 48 horas en la capital cruceña para exigir que el censo se realice en 2023 y no en 2024. Se registraron enfrentamientos en varias zonas. La vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, dio a conocer que aproximadamente las 2:00 de ayer fue a instalaciones municipales, ante la denuncia de vecinos que señalaban que habían “movimientos sospechosos”. Detalló que en las oficinas estaban personas ajenas a la institución y también encontraron petardos. “Había mucha gente en vigilia, compartiendo bebidas alcohólicas, era gente ajena a la Alcaldía. Encontramos bolsas negras con petardos; este material fue utilizado por grupos de choque a la población que hace vigilia pacíficamente en las calles y rotondas”, detalló. Terrazas indicó que estos hechos indignaron a la ciudadanía, y que ahora creció el pedido de revocatorio de mandato para Fernández. “Las vallas que usa Fernández para promocionar sus gestiones están llenas de pedidos de revocatorio, de renuncia y de cabildos para cambiarlo, la gente está indignada”, enfatizó. El primer día del paro, medios captaron a Mario Pérez, director de la Terminal Bimodal, encabezar grupos de choque para desbloquear. A esto sumaron denuncias de vecinos que acusaban a las subalcaldías de contratar personas para despejar las calles de manera violenta. También en redes sociales, mediante imágenes y video, ciudadanos y autoridades publicaron que grupos de personas atacaban a vecinos que cumplían el paro. La asambleísta departamental Paola Aguirre aseguró que todos estos elementos muestran que Fernández organizó grupos de choque y que está de lado del MAS. Recordó que antes del paro el Alcalde se reunió con gremiales, transportistas y dirigentes universitarios para que la medida no sea acatada. “Es vergonzoso lo que pasa con Fernández, le quiere tomar el pelo a la ciudadanía, pero esto molesta a la población, porque ha incrementado los pedidos de revocatorio y también piden su renuncia”, aseveró. En redes sociales fueron publicadas imágenes de las gigantografías en las rotondas, grafiteadas con mensajes como: “revocatongo”, “Jhonny vendido”, “Tongo vendido, te espera el revocatorio”. En descargo, sobre el tema del vehículo, los petardos y personas que no son funcionarios y fueron encontradas en instalaciones municipales, el director general de la Alcaldía cruceña, Juan Carlos Solares, afirmó que solicitaron a la Unidad de Transparencia iniciar una investigación para esclarecer estos hechos. A su vez, expresó que los concejales no pueden de ingresar a instalaciones municipales fuera de horarios de oficina y que los petardos eran para alertar.