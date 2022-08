Ricky Martin revela su secreto íntimo de belleza para lucir cada día más joven y hace estallar las redes





09/08/2022 - 19:00:46

El cantante puertorriqueño compartió un video en el que mostró cuál es su fórmula mágica para que el paso del tiempo no se le note. Ricky Martin es de las estrellas que más se cuida estética y físicamente, y todo lo comparte en sus redes sociales. El cantante puertorriqueño se preocupa mucho por su imagen, porque con eso trabaja, pero también por estar saludable, por lo que todos quieren saber sus secretos para siempre lucir espléndido. El artista es de los famosos que casi se ve igual de cuando inició con su carrera, el paso del tiempo lo ha favorecido y no representa los 50 años que tiene, sino que se ve mucho más joven. Fue por eso que decidió en Instagram, donde lo siguen más de 17 millones de personas, contar uno de sus secretos mejores guardados, que está al alcance de la mano de todos. Es que Ricky se lava la cara con agua bien fría y a eso le suma su rutina de skincare que incluye serum, cremas y tónicos para el rostro. El cantante subió a sus redes un video en el que se lo ve en su lujoso baño, sin remera, aparentemente recién salido de la ducha. Pero no solo eso, se mostró a cara lavada, sin maquillajes como en las producciones de fotos, y el rostro totalmente despejado, sin barba ni bigote, que también le quita varios años de encima. “Buenos días Familia. Agua fría en la cara que viene un buen día. Activo”, escribió Ricky al pie de su publicación que fue furor por lo que lució su cuerpo trabajado y mostró parte de su intimidad. Y por supuesto, el secreto del agua fría para activar por la mañana. La publicación del intérprete de “La Morididita” y “Tu Recuerdo” recibió más de 179 mil “me gustas” en solo tres horas y sus fans no se contuvieron de comentar el video.