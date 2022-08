Una heladería gallega arrasa en Twitter con el ingenioso cartel de su entrada





09/08/2022 - 18:43:14

En pleno agosto, con una sencilla estrategia y poco más de tres palabras, una heladería gallega ha logrado captar, al menos, la atención de los usuarios de Twitter, donde la imagen de la entrada al local acumula en solo tres días más de 100 000 'me gusta'. No es la primera vez que este fenómeno ocurre en esta red social, que alberga varias anécdotas de este tipo. En la publicación, donde la usuaria que subido la imagen revela que el local en cuestión es la 'Heladería Fabbrica del Gelato' de Vigo, se puede observar la entrada del sitio. Con tres pizarras colocadas en forma vertical, la heladería invita a entrar a sus clientes de una forma ingeniosa y original. Yo digo sí. pic.twitter.com/6Z9OGRs1rE — Elsarendelle (@heladarendelle) August 6, 2022 En el primero de ellos se puede leer: "No puedes comprar la felicidad, pero puedes comprar un helado, que es bastante parecido". Pero, la invitación no acaba aquí, le siguen dos escuetas y divertidas indicaciones: "helado", señalando dentro del local, y "mundo cruel", en la dirección opuesta. "Yo digo sí", ha escrito la usuaria en su 'tuit', que ha tenido una gran repercusión en la red social. De hecho, muchos de los usuarios han asegurado haberse pasado por el sitio y no han dudado en dejar sus recomendaciones. Otros se han sumado al hilo aportando otros carteles que guardan en la galería de sus teléfonos.