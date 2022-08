Liberó a un homicida sentenciado y le dieron un año de cárcel a la vocal a cargo del caso





09/08/2022 - 15:14:06

Opinión.- Pilar Reyes, la madre de María del Carmen Carballo, adolescente asesinada en 2016 a manos de Omar Alejandro Ordóñez, líder de la pandilla Wander Rap, aseguró que no se rendiría hasta lograr que la vocal acusada de liberar al asesino de su hija sea suspendida de su cargo. Después de seis años de llorar a su hija muerta y varias audiencias suspendidas, Reyes ya no cree en la Justicia, al igual que su familia. Ello debido a que, ayer, el Tribunal de Sentencia No. 3 de Cochabamba determinó enviar por un año al penal de San Sebastián mujeres a la vocal Mirtha M., quien en 2021 le otorgó libertad al feminicida de María del Carmen, informó el abogado de la defensa, Henry Flores. “Esta parte ha quedado totalmente desilusionada con la resolución emitida (...). Ese año de cárcel solamente es nominal porque nunca va a cumplir esa condena, ya que cuando son penas menores de tres años pueden acogerse a beneficios, como un perdón judicial. Es decir, jamás va entrar a la cárcel”, lamentó el abogado de Pilar Reyes. La vocal Mirtha M. fue denunciada por los delitos de incumplimiento de deberes, al, presuntamente, no proteger a mujeres en situación de violencia y prevaricato por dejar en libertad al feminicida sentenciado. Entre tanto, el jurista informó que el prevaricato tiene una condena de 5 a 10 años. “Suponíamos que iba a salir una sanción de una resolución en este sentido como autora de prevaricato, pero han dado una resolución favorable a la doctora”, observó. En respuesta, la defensa de la familia Reyes Carballo recurrirá la decisión con una “apelación restringida”, para que, desde Sucre, se revise y valore el juicio y así se logre la revocatoria de la determinación. NO DEJÓ DE TRABAJAR El jurista denunció que desde que recibió la denuncia, la vocal “nunca dejó de trabajar” y continúa ejerciendo el cargo que es superior al Tribunal de Sentencia N 3. “Han juzgado a su superior en grado porque todas las apelaciones suben a sala, como la sala de la doctora Mirtha M. (...). Han juzgado a su superior y de alguna manera ha existido favoritismo y encubrimiento”, dijo. NO HAY JUSTICIA “Solamente es un dicho, no se va cumplir eso (la sentencia). Ni la sancionaron, nada. No hay justicia, no existe aquí la justicia”, dijo, con la voz entrecortada, Silvia Carballo, la única hija que le queda a Pilar Reyes. “No voy a dejar. Voy a caminar hasta que la suspendan definitivamente”, fue la promesa de Pilar Reyes. EL CASO El 16 de marzo de 2016, la vida de María del Carmen Carballo Reyes se apagó. Murió a los 16 años, violada y asesinada a manos del que fue su enamorado, Omar Alejandro Ordóñez, líder de la pandilla delictiva Wander Rap, durante un rito de iniciación en el Valle Alto. Cuatro de los miembros de la temible agrupación juvenil también participaron del hecho en presencia de 20 adolescentes y jóvenes miembros. Desde entonces, la vida de la familia Reyes Carballo cambió radicalmente. Su madre la llora a diario, su padre dejó el país y su familia se desintegró en busca de seguridad. Un año después, en 2017, la Justicia condenó a 30 años de prisión sin derecho a indulto al autor principal del feminicidio y violación, Omar Alejandro Ordoñez, alias El Homero. Cuatro miembros más de Wander Rap recibieron la pena máxima en el penal de El Abra. Se trata de José Alfredo Yáñez Andia, El Camba; Martín Taraña Cruz, El Matu; Sergio Pinto Torrico, El Gaucho, y José Richard Veizaga Arias, El Joselito. LA LIBERACIÓN Cuatro años después, el 25 de marzo de 2021, la vocal Mirtha M. concedió libertad irrestricta, sin custodios, al feminicida de María del Carmen, a pesar de que este contaba con una sentencia “rematada”. La familia del feminicida pagó una fianza de 100 mil bolivianos y, de ese modo, fue tramitado su arraigo. Tras ello, Reyes acudió a un amparo para lograr que el asesino de su hija volviera a prisión. En respuesta, la Sala Constitucional No. 1 anuló la resolución de libertad que la vocal le otorgó a Ordoñez e instruyó que esta autoridad judicial convocara a una audiencia. Para entonces, el líder de la pandilla Wander Rap y autor principal del feminicidio y violación de María del Carmen ya había abandonado el país. Por dejarlo en libertad, la vocal enfrentó un juicio por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes. En su defensa, Mirtha M. se declaró inocente y dijo: “Solo apliqué la ley”.