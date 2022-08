Fue enterrado vivo como ofrenda y la Alcaldía de Achacachi anuncia acciones en su contra





09/08/2022 - 14:58:38

Página Siete.- El secretario de Seguridad de Ciudadana de la Alcaldía de Achacachi, Jhon Quispe, anunció acciones contra el hombre que dijo haber sido usado como “sullu”. Afirmó que luego de un recorrido por el municipio evidenciaron que no se tiene “grandes construcciones”, como afirmó el afectado, por lo que esperan que se retracte. “El ciudadano que mencionó a Achacachi... al parecer es una mentira que estaría manejando (...). No hay construcciones grandes, sí hay construcciones de un piso, otros haciendo su muralla”, indicó Quispe. Advirtió que están a la espera de la retractación del hombre que denunció haber sido llevado a ese municipio para ser usado en una ofrenda a la Pachamama. “Si no se retracta, se asumirán acciones y haremos una denuncia contra este joven que mencionó a Achacachi”, sostuvo al portal digital urgente.bo. Víctor Hugo, el hombre de 30 años que el domingo participó de la preentrada de Villa Victoria, se presentó ayer ante la prensa con manchas de sangre y la ropa con residuos de cemento a medio fraguar. Denunció que fue enterrado como un “sullu” en una ofrenda para una construcción ubicada en Achacachi. De acuerdo con su testimonio pudo escapar de la construcción y fue ayudado por una mujer con la que retornó a El Alto, donde un amigo le acompañó a presentar la denuncia ante la Policía, que en un primer momento no quiso recibirla por el estado de ebriedad del afectado. Al respecto, Quispe afirmó que luego de buscar alguna construcción de las características denunciadas por Víctor Hugo, no hallaron nada parecido a lo especificado en la denuncia. “Nosotros hemos ido investigando todas las construcciones alrededor de Achacachi, como él menciona que era una pampa. En Achacachi no tenemos proyectos grandes, ya que generalmente en la leyenda se escucha que los sullus se utilizan para construcciones de puentes o construcciones de edificios”, indicó el funcionario.