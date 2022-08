COB pide al Gobierno actuar contra terroristas en Santa Cruz y amenaza tomar el Tribunal Supremo de Justicia





09/08/2022 - 11:49:04

Erbol.- La Central Obrera Boliviana (COB) calificó de “terrorismo” y de intento de desestabilización al paro de Santa Cruz por el Censo, por lo cual pidió al Gobierno que actué al respecto. Asimismo, advirtió con la toma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y echar a autoridades judiciales por sus omisiones en los casos de 2019 y derechos laborales. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que es “terrorismo” obligar a muchos a acatar a acatar, afectando los ingresos que llevan a sus hogares cada día. Incluso afirmó que los incendios registrados recientemente en Santa Cruz no fueron casuales, sino eran para “provocar al pueblo” y atemorizar a la gente. “Son los intentos de desestabilización al Gobierno. Están queriendo pulsear al presidente Luis Arce Catacora y nosotros no lo vamos a permitir”, dijo Huarachi. En ese marco, la COB pidió a los ministerios de Gobierno y de Justicia que tomen acciones contra los “grupos terroristas que están amedrentando al pueblo cruceño”. Advertencia al Órgano Judicial Huarachi reclamó contra el Órgano Judicial porque aún no existe respuesta por los hechos de 2019, los fallecidos de Senkata y Sabaca, además de la restitución de derechos laborales. “Si el Poder Judicial no actúa, los trabajadores vamos a ir a tomar el Tribunal Supremo de Justicia en Chuquisaca. Vamos a ir a una gran marcha a tomar y a botarlos, expulsarlos a estos malos jueces, malos vocales que están en contra del pueblo boliviano, porque así nomás nos vamos a hacer respetar”, dijo. Manifestó que las autoridades judiciales no quieren trabajar y quieren irse, tienen que irse y que asuman los suplentes. “Vamos hacer que asuman ellos (los suplentes) para tener una justicia verdadera, porque así nomás nos vamos a hacer respetar como bolivianos y no vamos a permitir más intentos de desestabilización desde el departamento de Santa Cruz”, agregó.