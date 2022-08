La violencia se desborda en La Paz y Santa Cruz y el Gobierno aplica mano dura





09/08/2022 - 09:20:37

Página Siete.- En Santa Cruz y La Paz la violencia se desbordó ayer y el Gobierno aplicó mano dura. En el caso de la capital oriental, donde se llevó adelante la primera jornada de paro por la exigencia de censo en 2023, el Ejecutivo desplegó grupos de choque y hasta dos ministros con el fin de desbloquear y mostrar normalidad. En el caso del conflicto en torno al mercado paralelo de la coca, el Gobierno desplegó efectivos policiales que se enfrentaron con los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca “orgánica”, entidad que busca el cierre del mercado paralelo ubicado en Villa El Carmen. Hay un herido grave. La Paz, gases y dinamitas En el caso del conflicto sobre el mercado paralelo de la coca, las tres primeras calles de Villa El Carmen y el puente Minasa fueron escenario de una de las jornadas más violentas de las que se haya tenido constancia desde que el problema tiene vigencia. Después del mediodía, cocaleros y policías se enfrentaron en esa zona, donde un movilizado, identificado como Plácido Cota, resultó gravemente herido tras la explosión de una dinamita. El Ejecutivo y los cocaleros se responsabilizaron entre sí por el herido. Los socios de Adepcoca hablan de un atentado por parte de “sicarios infiltrados”. El Gobierno culpó al uso de explosivos por parte de los cocaleros de los Yungas. Santa Cruz y enfrentamientos Uno de los puntos donde se reportaron enfrentamientos entre quienes acataron el paro y seguidores del MAS se registró en el Plan 3.000 una zona considerada afín a ese partido. Ocurrió cuando algunos manifestantes intentaron establecer un punto de bloqueo, pero un grupo de personas se presentaron para impedir aquello. Se lanzaron desde piedras hasta petardos, y luego la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos. La jornada de paro en Santa Cruz se cerró con duros enfrentamientos precisamente en el Plan 3.000. Además de esa zona, según los medios locales, se registraron enfrentamientos en el Segundo Anillo y en Pampa de la Isla. Ministros y sus acciones El Gobierno desplazó en Santa Cruz a los ministros de Obras Públicas y de Gobierno, Édgar Montaño y Eduardo del Castillo, respectivamente, para despejar los puntos de bloqueo y mostrar que existe normalidad, denunciaron Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. En la página de Facebook de Obras Públicas se compartieron videos, fotos y una nota de prensa que muestran a Montaño despejar puntos de bloqueo con maquinaria pesada acompañada de un grupo de personas. “Aquí está el equipo pesado trabajando, ahora yo te invito a que puedas realizar tus actividades de manera normal”, exhorta la autoridad a la ciudadanía. En las cuentas de redes sociales del Ministerio de Gobierno postearon videos y varias publicaciones en las que se ve el recorrido de Del Castillo por zonas y centros de abastecimiento para mostrar que existe normalidad. “Estamos revisando el trabajo de la Policía, para que la gente pueda trabajar con normalidad”, dijo el ministro. Las posturas políticas La bancada de Creemos en la mañana de ayer emitió un comunicado, en el que acusa al Gobierno nacional de “atacar violentamente a los ciudadanos que se manifiestan en el paro” y para este trabajo desplegó a dos ministros. “El señor Édgar Montaño Rojas (...) hoy actúa como enemigo de Santa Cruz y es parte de los que lideran planes dirigidos para acallar el anhelo cruceño”, detalla el documento. A su vez la sigla indica que Del Castillo incumple sus funciones “de protección y facilitación del derecho a la protesta, orquestando acciones y planes que obligan a las fuerzas del orden a reprimir al pueblo y propiciar enfrentamientos entre bolivianos” El líder de CC, Carlos Mesa, indicó que el Ejecutivo no actúa de igual forma con avasalladores de tierras en Santa Cruz, como lo hace con ciudadanos que acatan el paro. “La violencia del gobierno de Arce y de los grupos de choque masista contra el pueblo cruceño, que reivindica una demanda justa, contrasta con la pasividad en los bloqueos, avasallamientos y tomas de tierra por afines al MAS”, expresó. En respuesta, el diputado Ángelo Céspedes, del MAS, indicó que Montaño y Del Castillo cumplen con su trabajo de garantizar el derecho al trabajo. “El paro fue un fracaso, porque se ha visto normalidad en Santa Cruz. Los ministros tienen agendas pendientes en las regiones. Si bien es cierto que manifestarse es un derecho, también tenemos derecho al trabajo. Los ministros en Santa Cruz están socializando (el censo), ellos son de Santa Cruz, tienen una agenda. Los técnicos hablarán técnicamente, pero políticamente los ministros están socializando”, aseveró. El politólogo José Orlando Peralta manifestó que Montaño y Del Castillo no respetan su investidura, puesto que desbloquean a gente que se manifiesta pacíficamente y no hacen lo mismo con grupos “violentos del MAS”. “El comportamiento de la autoridad es reprochable, porque en vez de generar consensos, encabezan desbloqueos o envían a la Policía. Los bloqueos de los vecinos son reprimidos por la Policía, pero cuando afines al MAS hacen bloqueos, no dicen nada y la Policía tampoco actúa”, complementó. El especialista aseveró que la medida se hubiera podido evitar si el Gobierno hubiera enviado una comisión técnica como solicitaron las entidades cruceñas.