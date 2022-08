Nuevas explosiones en los depósitos de combustible de Cuba profundizan la crisis eléctrica en la isla





08/08/2022 - 20:51:34

Infobae.- Este lunes se registraron dos nuevas explosiones en los depósitos de combustibles de la ciudad de Matanzas (occidente de Cuba). El hecho, que ocurre luego de que un tercer tanque colapsó en la zona industrial, y donde sigue activo un grave incendio industrial sin precedentes desde el viernes, profundiza la aguda crisis eléctrica en la isla. Los últimos reportes de periodistas de la zona apuntan a que el viento está empujando la nube tóxica sobre la ciudad, por lo que el Centro Provincial de Pronósticos del Instituto de Meteorología pide a los ciudadanos que utilicen mascarillas y se protejan de las toxinas. El grave incendio industrial que sufre Cuba va a provocar que en el horario de mayor consumo sólo se podrá satisfacer el 60 % de la demanda de electricidad en el país. La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó que esta situación se debe a que, a las dificultades que atraviesa desde hace meses el sistema energético nacional, se suma la desconexión forzada de la termoeléctrica Antonio Guiteras -una de las mayores del país- por el siniestro. Estas instalaciones, a 2,7 kilómetros del parque de depósitos de combustible que arden desde el viernes en Matanzas, cerraron por falta de agua para refrigeración. Esto ha provocado que la UNE eleve la afectación prevista para el horario de mayor consumo de esta jornada hasta los 1.200 megavatios (MW). El cierre temporal de la central se debe a que el suministro de agua quedó interrumpido durante la noche debido a las operaciones para sofocar las llamas en la zona del siniestro. La termoeléctrica no volverá a funcionar para el horario de máximo consumo, a última hora del día, según declaró a la televisión estatal Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE. Hernández también señaló que el bombeo de combustible hacia la central está interrumpido y que se trasladarán cisternas con agua desde la provincia vecina de Mayabeque (occidente). Los apagones se han convertido en el reto principal de la dictadura cubana, según los expertos, que destacan el lastre que suponen para una economía ya en crisis, la imposibilidad de atajarlos a corto plazo y su capacidad para atizar el descontento social. Es un problema endemoniado: tremendamente costoso, sin soluciones sencillas o rápidas, con enormes ramificaciones que derraman en toda la economía y en la sociedad cubanas, y elementos fuera del alcance del régimen, señalan a Efe seis economistas, historiadores, politólogos y abogados. “Es evidente que la situación energética se les ha escapado de las manos”, asegura el exdiplomático cubano y politólogo Carlos Alzugaray. Las centrales termoeléctricas del país –responsables de dos tercios de la energía– están obsoletas y faltas de repuestos, mantenimiento e inversión. Además, requieren de combustible en un momento en el que Cuba tiene grandes dificultades para surtirse de petróleo, por sus problemas financieros y las dificultades de Venezuela, su principal proveedor. El régimen “no tiene cartas que jugar: el sistema está en crisis, no hay solución a largo plazo a la vista y tienen que tratar de manejar esto lo mejor que pueden”, señala Michael J. Bustamante, profesor asociado de Historia de la Universidad de Miami. La economista cubana Tamarys Lien Bahamonde describe la situación como “un edificio a punto de caerse que sufre un terremoto”. Bahamonde recuerda que los apagones no solo afectan los hogares –en los años 2000 el régimen emprendió una “revolución energética” en la que puso cocinas eléctricas a miles de casas–, sino también a los negocios y al sector agroalimentario. El abogado cubano y doctorante en la Universidad de Salamanca (España) Luis Carlos Battista habla del “efecto en cadena” que los apagones tienen en la economía, que lastran del turismo al transporte, pasando por el comercio y el consumo. Pavel Alejandro Vidal, profesor asociado en la Universidad Javeriana de Cali (Colombia), concuerda con Bahamonde y Battista y subraya que la energía “es la base de todo”. “Yo me imagino que deberían estar preocupados porque de todos los problemas que hay, el más peligroso, el más preocupante y principal es el déficit de generación porque no se ve una salida”. Cuba entró en una nueva etapa en la actual crisis energética con los cortes en la provincia capital de La Habana, que arrancaron esta semana con un reparto de cuatro horas cada tres días por distritos. Solo en julio se registraron apagones en 29 de los 31 días del mes, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) cotejados por Efe. En algunas localidades los cortes superaron las diez horas consecutivas. MANIFESTACIONES Las repetidas afectaciones en el suministro fueron una de las causas de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas. De hecho, comenzaron en San Antonio de los Baños durante un apagón. En las últimas semanas se han multiplicado las protestas, principalmente en pequeños núcleos urbanos afectados por largos cortes. Esta semana la situación ha escalado al registrarse dos en Santiago de Cuba y La Habana, las dos mayores ciudades del país. “Vamos a ver cada vez más protestas, más descontento. Cada vez hay una mayor pérdida de legitimidad. No es sólo por los apagones, pero es uno de los factores”, afirma Battista.