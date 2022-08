Del Castillo: Se forman grupos delincuenciales en Santa Cruz para obligar a acatar el paro, se frenará la violencia





08/08/2022 - 20:26:46

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que en Santa Cruz se organizan “grupos delincuenciales” para obligar, con la violencia, a acatar el paro declarado por el gobernador Luis Fernando Camacho. La violencia se frenará, venga de donde venga, aseguró. Explicó que la población cruceña no acató el paro de 48 horas convocado por el denominado Comité Interinstitucional; por lo que estos grupos violentos se dan a la tarea de amedrentar y obligar a parar. Los grupos que protagonizaron hechos de violencia fueron identificados como afines a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y eran transportados en vehículos. Llevaban escudos, piedras y explosivos, sostuvo. “Lamentablemente se están organizando grupos delincuenciales a la cabeza del gobernador (Luis Fernando Camacho) y del Comité Pro Santa Cruz que a tempranas horas han ido a atacar la casa del alcalde Jhonny Fernández (…) No toleramos este tipo de violencia y no toleramos que las autoridades generen un perjuicio a quienes le dieron su voto”, advirtió. Aseveró que se tiene plenamente identificadas a las personas que protagonizaron hechos de violencia, principalmente, en el ataque a la casa del alcalde Fernández, por lo que se iniciaron las denuncias penales contra estas personas. “No podemos tolerar este tipo de violencia, si no frenamos la violencia ahora va seguir escalando (…) Tenemos que frenar la violencia venga de donde venga”, advirtió Camacho. Reprochó que se hayan generado episodios de violencia por la negligencia del gobernador cruceño, quien decidió no acudir a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), que el 12 de julio -con la participación de ocho gobernadores, autoridades territoriales y el Gobierno naciona- determinó reprogramar el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024. “Lamentamos que el gobernador no haya ido cuando se le ha convocado a la ciudad de La Paz para definir los temas del Censo (…) Por su negligencia hay personas heridas en el departamento de Santa Cruz, por su negligencia el departamento está teniendo pérdidas económicas de más de 30 millones de dólares”, enfatizó. Censo 2024



La reprogramación del Censo responde a la necesidad de asegurar los tiempos requeridos para la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) y el resto de las actividades precensales, promoviendo la participación de las Entidades Territoriales Autónomas y de la población en general. El gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo 4760, que materializó el acuerdo del CNA. La socialización del Censo inició hoy en la ciudad de Oruro y es presidida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el cronograma, la Comisión Técnica del INE estará el 10 de agosto en Cochabamba, el día 12 en Tarija, el 15 en Santa Cruz, el 16 en El Alto, el 17 en La Paz, el 19 en Cobija, el 22 en Sucre, el 23 en Potosí y el 25 en Trinidad.