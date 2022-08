Fue enterrado vivo: Un hombre se salva de morir al ser ofrendado a la Pachamama





08/08/2022 - 15:18:37

Página Siete.- Después de haber consumido bebidas alcohólicas con un amigo y quedar inconsciente, un hombre de 30 años despertó al interior de un cajón y cubierto de tierra, en un lote baldío de Achacachi. Denuncia que lo quisieron usar de “sullu”, es decir, como un artículo de ofrenda a la Pachamama. ”Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más, y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”, declaró Víctor Hugo Mica Álvarez. La víctima es bailarín de una fraternidad de tobas y relató que luego de haber participado en la pre entrada de Villa Victoria, se encontró con un amigo, quien le invitó unas cervezas. Después de eso perdió el conocimiento. El hombre indicó que en la zona había una infraestructura a medio construir, es por ello que asume que lo quisieron usar como ofrenda. “Me han querido meter de sullu”, afirmó a la prensa. Cuando logró escapar, pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial. No obstante, ahí no recibió la ayuda esperada y ahora pide que el caso sea esclarecido.