China prolonga los ejercicios militares cerca de Taiwán que comenzaron por la visita de Nancy Pelosi







08/08/2022 - 10:24:18



RT.- El Ejército Popular de Liberación de China anunció este lunes que continuará los ejercicios en aguas cercanas a la isla de Taiwán, centrándose en los ataques antisubmarinos y aire-barco.

Pekín ha decidido cerrar parte de la bahía del golfo de Bohai y el mar Amarillo para realizar los ejercicios militares, según manifestó la Administración de Seguridad Marítima del país asiático en un comunicado citado por Bloomberg.

Las tareas militares en el golfo de Bohai se llevarán a cabo del 8 de agosto al 8 de septiembre dentro de la zona de puntos designada y la entrada en esta zona está prohibida, indicaron las autoridades. De igual forma, una parte del mar Amarillo fue cerrada para realizar disparos con fuego real del 6 al 15 de agosto.

