5 propuestas que reviven a los dinosaurios para matar al aburrimiento en videojuegos





07/08/2022 - 20:23:23

El fanatismo por los dinosaurios no se quedó en la época de las colecciones de fascículos; los videojuegos mantienen el amor jurásico vivo y a la orden. Además del boom temporal que causan las iteraciones cinematográficas de Jurassic Park, hay algo de estos reptiles gigantes que fascinan a generaciones enteras y que difícilmente fallan cuando son usados como componente en cualquier experiencia digital. La cultura pop inclusive está marcada por figuras que antropoformizan sus comportamientos y juegan con su extraño formato, como con Barney (Barney y sus amigos), Yoshi (Nintendo) o Rex (Toy Story). ¿Son los dinosaurios una clave del marketing para atraer a las personas que crecieron mirando lagartijas gigantes simpaticonas? El gaming no tiene miedo de poner a prueba la teoría y mezcla cientos de dinámicas con la sazón especial que trae la era Mesozoica. 5 videojuegos que nos dejan jugar con dinosaurios Jurassic World Evolution 2 (Frontier Developments) Los críticos no fueron demasiado compasivos con la segunda edición de Jurassic World Evolution. Pero esta saga plantea el sueño de todo amante de dinosaurios: mantener tu propio “parque jurásico” en un simulador que expone a los jugadores y jugadoras a todas las emergencias que suceden en las películas. No solo eso, sino que en el Modo Campaña se enseña (un poco lentamente en esta secuela) cómo construir un zoológico de criaturas que debe ser equilibrado con características de parques de atracciones.



¿Es demasiado parecido a la primera edición? De los 37 dinosaurios por coleccionar en la primera obra, esta segunda iteración tiene una colección de 75 especies (que incluye criaturas acuáticas). Tiene una leve mejora gráfica y nuevos modos de observación para determinar si las condiciones de cada hábitat son óptimas para todos los habitantes. No es una novedad como Jurassic World Evolution, pero es una leve evolución que actualizó la franquicia. The Isle (Afterthought LLC) Es complicado juzgar un videojuego que permanece en Early Access desde el 2015. Pero los desarrolladores de Afterthought siguen igual de emocionados y obsesionados con su obra, o así lo muestra su diario de desarrollo (el cual es actualizado constantemente). The Isle es un mundo abierto de supervivencia donde uno debe sobrevivir viviendo como un dinosaurio.



Esta perspectiva desafía cualquier otro videojuego de la temática y explica también el interminable tiempo de desarrollo, pues el equipo desea recrear cada personaje con perfección paleontológica. Los jugadores pueden optar por rondar el mundo como un pequeño herbívoro, dominar el ambiente como un torpe T-Rex o formar equipo con otros jugadores Velocirraptors para proteger su territorio. Ark: Survival Evolved (Studio Wildcard) La experiencia de ciencia ficción continúa siendo objeto de polémica: ¿es este juego de crafteo efectivo para entretener a las personas? Los que no dudan son aquellos usuarios que aman las largas horas de crafteo y sienten que la supervivencia tiene mucho que ver con establecer una rutina para avanzar de nivel. En 2017, Ark: Survival Evolved gozaba de un hermoso apartado gráfico que acompañaba perfectamente su estilo de juego de acción. En Ark, los jugadores y jugadoras navegan el mundo con las armas que logran construir y pueden cruzarse con más de 200 dinosaurios (y algunas criaturas míticas) a las que pueden domar, cazar o simplemente escapar de ellas cuando se complotan en su contra. Dino D- Day (800 North and Digital Ranch) Ya para este punto de la historia de los videojuegos, todos los usuarios deben conocer la parafernalia que propuso 800 North and Digital Ranch. La propuesta de Dino D- Day cuenta sobre una realidad alternativa donde la Segunda Guerra Mundial se vio alterada por la experimentación de los nazis, quienes decidieron que la mejor manera de cargar contra los aliados era poniéndole torretas a estegosaurios, entre otros reptiles mesozoicos. El lanzamiento del 2011 es un shooter de acción con mecánicas similares al Counter Strike, donde dos equipos se dividen entre las fuerzas Aliadas y las del Eje, y la clave es entender qué dinosaurio seleccionar para llegar a la victoria. Los gráficos estaban muy atrasados inclusive para su época de lanzamiento y toda la experiencia siempre estuvo muy poco pulida; aun así, sus batallas son divertidas y nadie le quita lo bizarro de esquivar reptiles gigantes mientras se pelea con soldados de 1945. Dinosaur Fossil Hunter (Pyramid Games) Quienes aman a los dinosaurios siempre tuvieron la fantasía de convertirse en paleontólogos y es de este sueño de lo que se alimenta Dinosaur Fossil Hunter. El simulador de paleontología enseña todas las dinámicas del descubrimiento de fósiles y suma una historia simple que ayuda a mantener un ritmo estable mientras que se cumplen con tareas que podrían ser relativamente aburridas (como lo es picar una piedra de manera cuidadosa). Pero la intriga que maneja la narrativa ayuda a construir una fantasía que se combina con la promesa de tener nuestro propio museo...¡con los mismos fósiles que desenterramos! Dinosaur Fossil Hunter también permite a los usuarios convertirse en curadores de museo y exige que todos sus jugadores sepan cómo construir dioramas llamativos además de ensamblar esqueletos.