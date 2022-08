Las 10 promesas de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia





07/08/2022 - 20:15:53

Infobae.- Luego de un largo saludo a todos los invitados y la comitiva de delegados internacionales que llegaron desde distintas partes de Amérca Latina y el resto del mundo, Gustavo Petro se dirigió al país por primera vez como presidente de la República de Colombia. Citando a Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, el nacido en Ciénaga de Oro (Magdalena), dijo que fue elegido pese a que la historia “decía que nunca íbamos a gobernar” luchando “contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder”. Asimismo, el presidente que ya juramentó junto con Francia Márquez, enfatizó en que durante su mandato se cumplirá de manera plena el Acuerdo Final de Paz y también serán tenidas en cuenta “a rajatabla” las recomendaciones y los hallazgos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, y después de varios llamados a la institucionalidad y a los organismos multilaterales para frenar el hambre y el cambio climático, mencionó su decálogo de gobierno con 10 puntos que espera cumplir durante los próximos cuatro años. Conseguir la paz definitiva con todos los grupos armados, el cumplimiento de los derechos de las mujeres para evitar al máximo la violencia de género y escuchar las necesidades de todo el pueblo son algunos de los puntos que el presidente mencionó en su primera alocución, resaltando que “Colombia será potencia mundial de la vida”. 1. “Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva”: Petro insistió en el cumplimiento al Acuerdo Final de Paz, el acatamiento a los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y poner la vida como base de la paz. Al respecto, dijo que se debe lograr “una vida para vivir sabroso, para vivir feliz”. 2. “Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado”: sobre esto, el mandatario que juramentó como Presidente este 7 de agosto dijo que se hará una política de cuidados y sensible al sufrimiento y dolor ajeno, como lo dijo en el discurso; de manera que este brinde herramientas necesarias para crear igualdad. 3. “Gobernaré con y para las mujeres de Colombia”: en este punto, Petro Urrego ratificó la creación del Ministerio de la Igualdad y dijo que la elección de Francia Márquez Mina como vicepresidenta de la República representa un gran paso para la equidad y dignidad de los pueblos menos favorecidos en la historia social y política del país. 4. ”Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones”: venga de donde venga, el gobierno instalado este domingo dialogará con él. Esa fue la consigna realizada por el presidente Petro, mencionando también el Gran Acuerdo Nacional sentado desde su primer día como mandatario electo a partir de la unificación de fuerzas en la rama legislativa. Le puede interesar: La historia del robo de la espada Bolívar, que se convirtió en protagonista de la posesión de Gustavo Petro como presidente 5. “Escucharé a las colombianas y colombianos como he venido haciendo en todos estos años”: durante su discurso, el nuevo mandatario dijo que no se va a gobernar desde la distancia; por el contrario, creará los mecanismos necesarios para atender las necesidades de la ciudadanía durante este gobierno. “No quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia. Estaré cerca de los problemas”, apuntó Petro Urrego tal y como lo hizo durante toda su carrera previa a la presidencia de Colombia. 6. “Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas”: a través de una estrategia integral de seguridad, el gobierno Petro plantea cumplir esta premisa que, a consideración suya, es necesaria no solo por el recrudecimiento de la violencia en los últimos cuatro años, sino por la constante disputa territorial entre actores armados ilegales y el Estado. Asimismo, dijo que también con esta apuesta se busca combatir la violencia machista o cualquier otra. 7. “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos”: una de las banderas de su plan de gobierno, desde su carrera rumbo a la Casa de Nariño, fue la lucha contra la corrupción. En ese sentido, dijo que durante los siguientes cuatro años “vamos a recuperar lo que se robaron”, así como realizar las reformas necesarias para evitar que ello vuelva a ocurrir. Ni familia, ni amigos, ni compañeros quedarán “excluidos del peso de la ley”, afirmó ante miles de personas en la Plaza de Bolívar. 8. “Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos. Nuestro aire y cielo”: la deforestación y la lucha contra el fracking harán parte del su gobierno en el marco de la concepción a Colombia como potencia mundial de la vida, tal y como han insistido tanto Petro como la actual vicepresidenta, Francia Márquez Mina. 9. “Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Sin distinciones ni preferencias”: desde el campesino que trabaja la tierra hasta el empresario que genera empleos; todos serán acompañados por este nuevo Gobierno. Además, insistió en que se necesita de un sector cultural fortalecido para “desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología” de este siglo. 10. “Cumpliré haré cumplir nuestra Constitución”: citando el primer artículo de esta Carta Magna (Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general), el presidente finalizó este decálogo de compromisos indicando que hará lo posible para que, durante su mandato, el desarrollo del país esté sustentado por la Ley. Para ello, señaló que se harán las reformas necesarias para cumplir este y los otros nueve puntos de compromiso con el país.