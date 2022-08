Paro lunes y martes: Camacho pide a la población salir a las calles a exigir el pedido justo de Santa Cruz





07/08/2022 - 18:36:14

El departamento de Santa Cruz inicia este lunes un paro de 48 horas, cumpliendo la resolución emitida por el Comité Interinstitucional en defensa del Censo. El gobernador Luis Fernando Camacho pidió a la población que salga a las calles a hacer escuchar sus voces por un pedido justo de contar con la encuesta nacional en 2023. “Salgamos a las calles y demostremos que Santa Cruz está unida por un pedido justo para nuestro departamento, en estos dos días hagamos nuestra protesta de forma pacífica como somos los cruceños, pero con firmeza que es lo que nos caracteriza también”, indicó Camacho. Levantamiento estadístico departamental El departamento de Santa Cruz se apresta a realizar su primer levantamiento estadístico, en ese sentido, el gobernador Luis Fernando Camacho se reunió el viernes con alcaldes, concejales y subgobernadores de las provincias cruceñas para explicar los pormenores de este gran sacrificio que está impulsando la Gobernación por el bienestar de sus habitantes. En la oportunidad, Camacho les dijo a las autoridades municipales que la erogación de los recursos para este levantamiento estadístico es en pro del desarrollo del departamento de Santa Cruz, en busca de mejores condiciones para sus provincias y que sus resultados serán el parámetro para evitar que el Gobierno pueda engañar a la región cuando publique los datos del Censo. “Necesitamos el Censo antes del primer semestre del 2023, tenemos que demostrar la unidad y la fuerza frente a quienes están traicionando la confianza del pueblo. Es el momento en que podemos demostrar que la unidad de este departamento está en su gente, en sus instituciones, y que dos o tres personas que se venden no van a hacer la diferencia”, señaló Camacho. Por otra parte, el gobernador explicó a los ediles la importancia y los alcances que puede favorecer a la gestión pública un Censo a escala nacional. Ante esta situación las autoridades subnacionales coincidieron en la necesidad de contar con esta encuesta nacional lo más antes posible. Ángel Sumami, alcalde de San Antonio de Lomerío, dijo que para su municipio es urgente la realización del Censo, puesto que la última encuesta nacional realizada en 2012 y les urgen contar con un pacto fiscal que actualice la nueva partida presupuestaria para su urbe. “La distribución de los recursos sigue siendo la misma desde hace 12 años atrás, como municipio estamos convencido de que el Censo debe realizarse ya, queremos que se actualicen la distribución de los recursos, lo poco que recibimos no alcanza”, señaló. Desde Montero afirmaron que son Bs 40 millones la cifra que dejan de recibir a consecuencia del retraso del Censo, recursos que podrían reforzar el sistema de salud para su población y mejorar las aulas de los colegios para sus estudiantes. “Son Bs 40 millones que Montero deja de percibir cada año, son recursos que podemos utilizarlos para mejorar las condiciones de vida de la población en nuestro municipio. Nos reunimos el miércoles con el INE y quedó demostrado que el Gobierno no realiza el Censo porque no les da la gana, porque quieren seguir manejando nuestros recursos”, apuntó William Perales, presidente del Concejo Municipal de Montero. El alcalde de Cotoca, Raúl Alvis dijo que su municipio es uno de los que más ha crecido en los últimos años y continúan recibiendo recursos de coparticipación tributaria de hace 10 años atrás, sin tomar en cuenta que la migración dispara las necesidades, mismas que no pueden ser cubiertas ante la falta de recursos económicos.