Diluvio en el Valle de la Muerte dejó autos enterrados y daños viales en el parque nacional





06/08/2022 - 11:05:01

Precipitaciones sin precedentes desataron inundaciones en parque nacional del Valle de la Muerte (Death Valley, en inglés), en el estado de California (EE.UU.), obligando al personal a cerrar los accesos de entrada y salida, lo que dejó al menos 1.000 personas varadas, según un comunicado del Servicio de Parques Nacionales. El diluvio del viernes trajo consigo casi tres cuartas partes de la lluvia de un año a este famoso valle árido del desierto de California, que tiene una precipitación media anual de 5 centímetros. Major flash flooding in Death Valley National Park this morning. Approximately two dozen vehicles trapped in mud and rock debris at the Inn at Death Valley. Took nearly 6 hours to get out. #cawx #stormhour pic.twitter.com/3rDFUgY7ws — John Sirlin (@SirlinJohn) August 5, 2022 Unos 60 vehículos de visitantes y del personal quedaron enterrados en el lodo y los escombros, mientras que unos 500 turistas y 500 trabajadores del parque quedaron atrapados, dijeron los funcionarios. Hasta el momento, no se informa de heridos. El Departamento de Transporte de California estimó que serían necesarias entre cuatro y seis horas para abrir una carretera que permitiera salir a los visitantes del parque. ATTN DRIVERS: Our partners at @DeathValleyNPS have provided an update on the status of the park:

- All roads into and out of the park are closed and will remain closed until park staff can assess the extensiveness of the situation.



📸 Credit: Death Valley National Park pic.twitter.com/5y5zgqgOjA — Caltrans District 9 (@Caltrans9) August 5, 2022 La lluvia comenzó alrededor de las dos de la madrugada, según John Sirlin, fotógrafo de una compañía de turismo de aventuras con sede en Arizona que fue testigo de la inundación. Los videos y fotos publicados por Sirlin en las redes sociales muestran cómo el agua fluye rápidamente, así como palmeras derribadas y automóviles atrapados por los escombros. Además de los vehículos enterrados, "las aguas de la inundación empujaron los contenedores de basura hacia los autos estacionados, lo que provocó que algunos vehículos chocaran entre sí", según funcionarios de la atracción turística. Algunas instalaciones del parque, incluidas habitaciones de hotel y oficinas comerciales, también se inundaron. #DeathValley things…



“How was your round trip through America?”



Well… the fires in Yosemite were quite hot and the Rivers in Death Valley wild. pic.twitter.com/LrjK8ZMm2d — Int¤ the Crypt¤-Ver§e (@LostinCrypto) August 5, 2022 Un sistema que proporciona agua a los residentes del parque y a las oficinas también falló, después que se rompiera una línea que estaba siendo reparada, según el comunicado. El parque recibió 1,46 pulgadas (3,7 cm) de lluvia en Furnace Creek, igualando prácticamente el récord diario anterior de 1,47 pulgadas.