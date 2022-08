Al vivo: Meteorólogo causa un gracioso momento al descubrir que su mapa del tiempo es una pantalla táctil





06/08/2022 - 10:43:41

Un presentador de la sección de meteorología del canal estadounidense ABC7 Chicago se llevó una gran sorpresa al descubrir que el mapa del tiempo que él utiliza es en realidad una pantalla táctil. Cuando Greg Dutra informaba sobre el pronóstico del tiempo para diferentes ciudades, tocó accidentalmente la pantalla y la imagen se deslizó. "No sabía que se podía hacer eso", comentó sorprendido. En medio de las risas de sus compañeros, el presentador comenzó a probar las diferentes funcionalidades de la pantalla, incluyendo el 'zoom'. "Es un gran día, un hermoso inicio de jornada", dijo Dutra. "Nunca te he tocado, puedes inclinarlo [la imagen]", agregó hablándole a la pantalla. This wasn’t in the training manual! @TBrownABC7 @valwarnertv and I go OFF THE RAILS when I discovered the TV is a touch screen while on-air on @ABC7Chicago 😂 pic.twitter.com/almrdxqz3d — Greg Dutra (@DutraWeather) August 4, 2022