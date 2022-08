Diego Bertie: El popular actor y cantante peruano que antes de morir reconoció una relación con Jaime Bayly





06/08/2022 - 09:24:10

BBC Mundo.- El popular cantante y actor peruano Diego Bertie, de 54 años, falleció este viernes tras caer del edificio en en que residía en Lima, según confirmaron las autoridades. Bertie fue asistido en el Hospital Casimiro Ulloa de Lima a las 4:10 de la mañana, informó la institución, luego de que los bomberos lo trasladaran desde su residencia en el sector de Miraflores. "Lo hemos encontrado entre un vehículo y la pared de la cochera con múltiples fracturas en ambas piernas", dijo Mario Casaretto, comandante general del cuerpo de bomberos. Según Casaretto, el portero del condominio llamó a Emergencias tras escuchar el impacto de la caída del actor. Carlos Sánchez de La Puente, manager del artista, indicó que "por respeto a la familia y amigos más cercanos del artista" no ofrecería más detalles sobre el fallecimiento.

Prolífica carrera Bertie inició una larga carrera como cantante con una banda universitaria de rock a finales de los 80 en Perú. A partir de los 90, el artista se incorporó al mundo de la televisión y protagonizó novelas como "Leonela, muriendo de amor", escrita por la guionista cubana Delia Fiallo y transmitida en 1997, y "Amantes de Luna Llena" (2000-2001) y "La Ex"(2006), en las que compartió el reparto con la actriz venezolana Ruddy Rodríguez. Recientemente había retomado la música y tenía previsto iniciar una temporada de conciertos de rock bajo el título "Los buenos tiempos", con presentaciones todos los jueves de agosto. Bertie, quien tenía una hija de 23 años, también desarrolló un amplia carrera teatral y cinematográfica que fue reconocida con galardones internacionales en América Latina. En una entrevista de la periodista Verónica Linares que se publicó hace apenas un día, el actor se mostraba ilusionado con sus nuevos proyectos en la música y el cine El Ministerio de Cultura de Perú lamentó la triste partida del actor. "Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos".



Su relación con Jaime Bayly Bartie confirmó que había tenido una relación con el polémico escritor y presentador Jaime Bayly, de quien aseguró no guarda buenos recuerdos. A finales de mayo Diego Bertie reconoció por primera vez en una entrevista con la periodista Magaly Medina que era homosexual, un rumor que le había perseguido durante décadas. El actor dijo ser "una persona libre, feliz y sin ningún rollo" y que su hija sabe que es gay desde los 6 años. Bertie también confirmó que había tenido una relación con el polémico escritor y presentador Jaime Bayly, de quien aseguró no guarda buenos recuerdos. "Tuvimos una relación corta, fallida. No fue una relación relevante. Lo relevante fue lo que él hizo conmigo. Escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño", aseguró el actor. Y es que en 1994 Jaime Bayly publicó la novela "No se lo digas a nadie", que le daría fama en todo Latinoamérica y en España, y cuyo protagonista -un joven peruano de clase alta- tiene una relación con un actor. Nada más publicarse la novela, los medios empezaron a especular con que el personaje del actor estaba basado en Diego Bartie, algo que este no confirmó hasta el pasado mes de mayo.