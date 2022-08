BCB: El saldo de deuda externa privada de $us 2.141 millones destinado a incrementar inversiones y reconstruir la económica





06/08/2022 - 07:55:00

ABI.- En 2021 el saldo de la deuda externa privada fue de $us 2.141 millones y estuvieron destinados a sectores de comercio, financiero, industria manufacturera, minería y petróleo, informó el Banco Centra del Bolivia (BCB). Los datos están en el “Reporte de Deuda Externa Privada Gestión 2021” y muestran que el saldo del financiamiento del sector privado desde el exterior contribuyó a incrementar las inversiones, reactivar el aparato productivo y reconstruir la economía nacional, según el ente emisor. Las principales actividades beneficiadas con estos recursos corresponden a comercio en un 33%, sector financiero en 25%, industria manufacturera en 16%, minería en 14% y en petróleo y gas el 10%. El reporte concluye “que la deuda contraída por las empresas privadas, además de generar recursos excedentes en la gestión, se tradujo en mayores inversiones en un contexto de estabilidad económica y social, generando un aumento en la producción de bienes y servicios, más empleos y bienestar para la población”. Mientras que el saldo de la deuda externa privada total en relación al Producto Interno Bruto (PIB) fue de 5,3% en 2021, dejando un amplio margen para que las empresas del sector privado puedan acceder a mayor financiamiento extranjero. “Si bien la deuda del sector no financiero disminuyó, el saldo de la deuda externa privada del sector financiero se incrementó en $us 133 millones, lo que posibilitó mayor disponibilidad de recursos para ampliaciones y/o nuevos emprendimientos económicos”, sostiene el ente emisor.