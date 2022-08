Viruela del mono: Tres ciudades habilitan salas de aislamiento





06/08/2022 - 07:27:55

Página Siete.- En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz las autoridades locales habilitaron salas de aislamiento para atender a los pacientes positivos o sospechosos de la viruela del mono. Las medidas fueron aplicadas luego de confirmarse el primer caso de transmisión local de la enfermedad. “La Paz no tuvo ningún caso confirmado, pero ya tenemos un plan de contingencia”, dijo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Mayber Aparicio. “Habilitamos -de inicio- una sala del hotel medicalizado como punto de aislamiento. En caso de requerir atención médica, tenemos una sala en el Hospital de Clínicas para tratar a los pacientes”, agregó el profesional. El hotel medicalizado tiene 60 camas. De ellas, 12 se instalarán en una sala de aislamiento para los casos de viruela del mono. “Esta enfermedad tiene dos mecanismos de transmisión: la directa e indirecta. La primera se produce cuando el paciente entra en contacto con una persona sana o comienza a toser y contagia a través de sus aerosoles. La segunda se produce por el contacto a través de la piel”, dijo. La viruela del mono es una enfermedad exantemática. La Paz hace seguimiento a todas las enfermedades que tengan erupciones en la piel, por ejemplo: la varicela. “Contactamos a todas las personas con estos signos en la piel y hacemos el seguimiento. Mandamos las pruebas cuando el paciente tiene un nexo epidemiológico, es decir un contacto con personas de Perú, Brasil y otros países donde se registraron casos de viruela del mono”, explicó. El Sedes paceño lleva adelante simulacros para atender casos de pacientes con síntomas de viruela del mono en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Cochabamba En Cochabamba, el secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, explicó que registraron dos casos sospechosos, pero después fueron descartados. Las personas estaban en observación y en aislamiento porque tuvieron contacto con gente de países que tienen casos positivos. Cruz explicó que al registrar un caso de transmisión local en Santa Cruz, los municipios de departamentos vecinos deben estar pendientes. “Eso quiere decir que tuvo contacto con alguna de las personas sintomáticas que llegó al país”, agregó. Esta enfermedad es autolimitante y provoca complicaciones en pacientes inmunodeprimidos con una serie de infecciones secundarias. “Por tanto, si tenemos un caso de viruela del mono, debemos aislarlo. Pero no se necesita un lugar equipado tal como sería un área de un hospital. Lo único que debemos tener es una habitación con todos los cuidados de bioseguridad y precauciones en la ropa de cama”, dijo el secretario de Salud cochabambino. Santa Cruz Ante el incremento de casos de viruela del mono en Santa Cruz, la Alcaldía de Cercado de Cochabamba habilitó un área de aislamiento en el hospital de Ticti Norte. Este establecimiento fue instalado para pacientes con covid, pero no fue empleado en toda su capacidad durante esta quinta ola. “En el Ticti Norte tenemos un ala donde podemos aislar a estos pacientes con las medidas de bioseguridad, control y evolución”, agregó Cruz. En la ciudad de Santa Cruz, donde se registraron los primeros cuatro casos positivos de viruela del mono, el Ministerio de Salud desplegó brigadas médicas para frenar el avance de esta enfermedad en esta región. Además, el Gobierno nacional habilitó un centro de aislamiento con 25 camas para pacientes confirmados sin complicaciones graves a través del Sistema Único de Salud (SUS) y en coordinación con la Alcaldía. De los cuatro casos positivos, uno fue producto de transmisión local, según la Gobernación de Santa Cruz. El paciente de 27 años -recién detectado en las últimas horas- fue internado ayer en un centro de salud. Las autoridades departamentales informaron que el traslado al hospital no se debe a problemas de salud, sino a la falta de espacio en su domicilio. Evaluación OPS Plan Del 1 de enero al 2 de agosto de 2022, se notificaron 25.022 casos confirmados, incluyendo nueve defunciones, en 83 Estados miembro de las seis Regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los nueve casos fatales se registraron en Brasil (1), España (2), India (1), Nigeria (3) y la República de África Central (2). Salud En siete días, se vio un incremento de 33,5% en el número de casos a nivel global y de 70% en la región de las Américas. De los 16.969 casos en 2022 en los que se cuenta con información sobre la edad, 96 son menores de 18 años y 25 son niños de 0 a 4 años.