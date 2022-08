Santa Cruz: Paciente con viruela del mono fue internado sólo por motivos de seguridad





05/08/2022 - 15:32:42

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, confirmó la primera internación a un centro hospitalario de un paciente con viruela del mono registrado en el departamento. Se trata del cuarto caso confirmado el día de ayer y que este viernes fue internado en un centro de salud de la Red Centro con todas las condiciones respectivas para su atención, pues tras una inspección realizada por un equipo del Sedes en el domicilio del paciente se constató que no reunía las condiciones de aislamiento necesarias. “Por temas de medidas de seguridad y sobre todo por cumplir las condiciones de aislamiento domiciliario es que se está sugiriendo que este cuarto paciente se interne y sea atendido debidamente en un centro de salud. Resaltar que este traslado no es por un desmejoramiento de la evolución clínica de la enfermedad, sino por seguridad”, dijo Pacheco. La autoridad en salud señaló también que este cuarto paciente es el primer caso autóctono de contagio local, ya que no ha tenido ningún contacto con extranjeros y tampoco realizó viajes al exterior. Actualmente son más de 7 personas en aislamiento y bajo vigilancia epidemiológica constante para confirmar o descartar nuevos casos.