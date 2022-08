Exgerente de Entel del gobierno de Añez es acusado por desvío de $us 389.000





05/08/2022 - 12:57:04

ABI.- El exgerente general de Entel S.A., Eddy Luis Franco, fue denunciado formalmente por la presunta legitimación de ganancias ilícitas y conducta antieconómica, por el pago de $us 389.000 a una empresa que no estaba legalmente registrada en Perú, durante la gestión del gobierno de Añez en 2020. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la acusación formal fue presentada el jueves en el caso denominado “Entel – Subsidiaria Perú”. “Se habría pagado de las cuentas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia S.A.C, la suma de 389.000 dólares a la empresa Servitel Multiservicios Generales que se presume no contaría con el registro en la Administración Tributaria en Perú, para trabajos que no se hizo de fibra óptica, a través de una orden de compra unilateral que habría firmado Eddy Luis Franco, sin ningún proceso de contratación”, dijo Alave, citado en un reporte institucional. En este caso también son investigadas la exanalista de gerencia de Finanzas de Entel, Carola G.V.F., y su hermana Lilian H.V.F., por los mismos delitos. Ahora la fiscalía busca la pena máxima que de acuerdo a los delitos establecidos sería de diez años de privación de libertad. Según la fundamentación del Ministerio Público, en este caso no se registró ningún proceso de contratación ni adquisición del servicio tal y como señala la Ley. Asimismo, la empresa no estaba legalmente registrada en Perú y no tenía la capacidad de ser contratada ni de recibir pagos y emitir facturas en marzo de 2020. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia S.A.C, subsidiaria de Entel S.A, a través de su directorio, el 22 de marzo de 2021 realizó un relevamiento de información respecto al manejo económico y financiero, donde se habría evidenciado la carencia de respaldos de egresos económicos de la gestión 2020. Por lo que, se evidenció que el exgerente habría designado a la exanalista de gerencia de Finanzas, Carola G.V.F., para que realice pagos y valores del Proyecto Fibra Óptica al Pacífico para trabajos de fibra óptica en los nodos de Lurín, Tacna, Moquegua e Ilo, en Perú, presuntamente, sin respaldos documentales, a pesar de que así lo establecen los reglamentos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El fiscal anticorrupción, Eddy Flores, señaló que la exfuncionaria Carola G.V.F., tendría “absoluto conocimiento” de que se habría realizado pagos sin factura a la empresa peruana, presuntamente, autorizados por el exgerente como Máxima Autoridad Ejecutiva, quien habría ordenado los pagos en forma fraccionada en la gestión 2020. Los pagos corresponden a siete partes: en marzo más de $us. 65.000; junio $us. 25.000; julio $us. 78.000; agosto más de $us. 10.000; septiembre $us. 7.255; octubre más de $us. 25.000 y en noviembre $us. 177.495. Con relación a la hermana de la exanalista, Lilian H.V.F., ella viajó en julio de 2021 a Perú, después de una visita a su hermana en el penal de Obrajes, se presume a objeto de recoger sumas de dineros en efectivo que fueron transferidos con anterioridad a Cesar A.G.P., supuesto representante de la empresa pagada Servitel Multiservicios Generales, como también para coordinar la elaboración de informes y formularios para presentar como elementos de descargo en el proceso de investigación en busca de aparentar una supuesta legalidad en las transferencias realizadas en la gestión 2020.