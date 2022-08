Gobierno utilizará recursos del Fondo de Gas para pagar la importación de combustibles





05/08/2022 - 11:26:48

Página Siete.- Mediante el Decreto Supremo 4773, el Gobierno determinó echar mano de los recursos acumulados a la fecha del Fondo Nacional del Gas para YPFB (Fongas YPFB) para destinarlos a la importación de combustibles. “De manera excepcional y por única vez, se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos utilizar los recursos del Fondo Nacional del Gas para YPFB - Fongas YPFB acumulados a la fecha de publicación del presente decreto supremo, para la importación de combustibles líquidos”, dice el artículo único de la norma aprobada el 3 de agosto en el gabinete de ministros. La disposición adicional única del Decreto señala que como parte de la política de subvención a los hidrocarburos, se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), realizar la asignación de recursos en efectivo a favor de YPFB, para el pago de la subvención del Diésel Oil importado, de acuerdo con disponibilidad financiera del TGN. El Fondo Nacional del Gas para YPFB - Fongas YPFB fue creado mediante Decreto Supremo 1996, del 14 de mayo de 2014, con la finalidad de fomentar el uso del Gas Natural a escala nacional. Ese decreto señalaba que los recursos del Fongas YPFB deberán ser utilizados por YPFB para proyectos de expansión en sus Áreas Geográficas de Distribución, que comprendan: a) El desarrollo y ampliación de Redes Primarias y Secundarias de Distribución de Gas Natural, City Gates, Estaciones Distritales de Regulación, Acometidas y Gabinetes; b) Construcción de Gabinetes Técnicos en Viviendas Multifamiliares, de los Usuarios de Categoría Doméstica de acuerdo con la planificación de Distribución y al Reglamento Técnico;

c) Instalaciones Internas para Usuarios de Categoría Doméstica y para Usuarios de las Unidades Estatales de Servicio Social de acuerdo con la planificación de la Empresa Distribuidora;

d) El mantenimiento mayor y correctivo de las Redes Primarias, EDR y City Gates, de propiedad de YPFB. Financiamiento del Fondo El fondo se alimenta con los recursos que se generan de la aplicación de 0,48 dólares por millar de pie cúbico sobre el volumen comercializado por YPFB en la distribución de gas natural. También por las multas que aplica el ente regulador (Agencia Nacional de Hidrocarburos). Además se financia con el monto que resulta de la aplicación de 0,16 dólares por millar de pie cúbico sobre el volumen comercializado en la distribución de Gas Natural por aquellas Empresas Distribuidoras en las que YPFB no actúa por sí misma y que cuentan con sistemas primarios de distribución de propiedad de YPFB, por concepto de mantenimiento mayor y correctivo. Creciente importación En dos meses, entre abril y junio de 2022, las compras internacionales de combustibles (gasolina y diésel) de Bolivia casi se duplicaron, al pasar de los 952 millones de dólares importados hasta abril, a los 1.721 millones de dólares a junio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). El país internó diésel por un valor de 1.067,7 millones de dólares y gasolina por un valor de 653,2 millones de dólares. Los mayores proveedores internacionales de combustibles del país a junio, en el caso del diésel, fueron Chile con 311,3 millones de dólares; Argentina, con 271.2 millones de dólares; Perú, con 184 millones de dólares; Singapur, con 120,3 millones de dólares; Suiza, con 71,7 millones de dólares, y Paraguay, con 38,4 millones de dólares, entre otros. En el caso de la gasolina, Bolivia importó este carburante de Estados Unidos por un total de 204,2 millones de dólares; de Argentina, 79,1 millones de dólares; de Suiza 75,3 millones de dólares, y Chile, 55,4 millones de dólares, según la información del IBCE. El experto Hugo del Granado explicó este viernes que los fondos de Fongas provienen de montos recaudados de la distribución de gas por redes primarias y secundarias, pero que la nueva normativa aprobada esta semana es una clara muestra de que el TGN ya no puede cubrir la subvención. “La disposición de esta normativa significa que el TGN ya no puede cubrir la subvención ni con transferencias a YPFB ni con emisión de Nocres. Es posible pensar que en breve dejará también sin fondos a la Entidad Ejecutora de Conversión Vehicular”, explicó el especialista en hidrocarburos. Del Granado agregó que el nuevo decreto dejará sin recursos el fondo y perjudicará el plan de cambio de matriz energética. “El objeto del fondo es expandir las redes para lograr el cambio de matriz energética. Este decreto (4773) dejará sin recursos al fondo y todos los programas de expansión, para destinarlos a la subvención que es dinero irrecuperable, es una descapitalización del Estado”, advirtió. La subvención a los carburantes, según adelantó hace poco el ministro de Economía, Marcelo Montenegro puede llegar a 1.000 millones de dólares este año. En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, el Gobierno presupuestó 4.794,6 millones de bolivianos, equivalente a 688,8 millones de dólares para la subvención a los carburantes con un barril de petróleo de 50,47 dólares. El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Bolivia y para entrega en setiembre, perdió 2,33% y cerró ayer en 88,54 dólares en Nueva York, un mínimo desde febrero antes de la invasión de Ucrania.