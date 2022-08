Canciller Ebrard conduce un auto eléctrico en Bolivia y anuncia que se venderá en México desde 2023





05/08/2022

ABI.- En ocasión de su visita a Bolivia, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, condujo este viernes un vehículo eléctrico realizado por la empresa boliviana Quantum y anunció que desde el 2023 se comercializará en su país. Por su cuenta de la red social de Twitter, Ebrard escribió: “Vehículo boliviano Quantum, eléctrico. Disponible en 2023 en México merced a la Alianza Quantum y la empresa mexicana Potencia Industrial. Será el vehículo eléctrico más económico en nuestro país. Enhorabuena!!”, expresó Ebrard. El canciller destacó que la empresa Quantum tiene el mismo propósito del Gobierno boliviano que es no solo producir materia prima, que es el litio, sino también las baterías. “Ellos (Bolivia) tiene entre el 40 y 60 por ciento de las reservas de litio del mundo”, resaltó Ebrard. El jueves, luego de una reunión con el canciller Rogelio Mayta, Ebrard dijo que su país quiere “aprovechar las lecciones que Bolivia ha aprendido para no perder el tiempo y no cometer errores en los primeros pasos que vamos a dar”. Mediante ley de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) se declaró “al Litio y al Potasio como elementos estratégicos”, por lo que todo el desarrollo de la cadena productiva está en manos del Estado, a través de la firma estatal creada en 2017. El recurso natural boliviano se encuentra en el Salar de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. En México ya se empezó a crear la empresa estatal que estará a cargo de todo el proceso de industrialización del litio, bajo el modelo boliviano. “Seríamos los dos países de América Latina que tienen el mismo modelo en materia de litio”, destacó Ebrard y reiteró que el objetivo es que el Estado tenga el control, aunque sin descartar “invitar” a empresas con tecnología. Ebrard aprovechará su estadía en Bolivia para visitará este viernes la Planta de Litio en el Salar de Uyuni con el objetivo de “promover intercambios y la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos en materia de litio, conforme a las prioridades y áreas de interés común determinadas en las políticas nacionales de cada Estado, a través de sus instituciones competentes”.