Científico publicó la imagen de una rodaja de chorizo como si fuera una nueva estrella: Pide disculpas





05/08/2022 - 10:36:41

RT.- Etienne Klein, científico francés, se disculpó por haber presentado en plan de broma una rodaja de chorizo como una foto de la estrella Próxima Centauri, e "instó a la prudencia" en cuanto a las imágenes que circulan en redes. El domingo pasado, el físico y filósofo compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de una rodaja de chorizo sobre un fondo negro, asegurando que se trataba de una imagen tomada con el nuevo telescopio espacial James Webb. "Imagen de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a 4,2 años luz. Fue tomada por el JWST. Este nivel de detalle... Es un nuevo mundo que se va desenvolviendo día a día", escribió. Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022 La publicación, que ha sido compartida más de 2.000 veces y tiene más de 11.000 'me gusta', provocó mucho debate. Así, mientras algunos usuarios notaron de inmediato que la imagen no era real, otros cayeron en la broma. El científico se sintió obligado a ofrecer una disculpa a todos aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos, y explicó que se trataba de una broma que tenía como objetivo alentar a las personas a cuestionar y tomar precauciones ante las imágenes que "parecen hablar por sí mismas". "Vengo a presentar mis disculpas a aquellos a quienes mi broma, que no tenía nada de original, pudiera escandalizar. Simplemente quise estimular la cautela frente a algunas imágenes que parecen elocuentes por sí mismas", tuiteó. "Aprendamos a desconfiar tanto de los argumentos de autoridad como de la elocuencia espontánea de ciertas imágenes", escribió en un comentario debajo de su tuit inicial.