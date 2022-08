En imágenes: Una tromba de agua choca contra una pequeña isla de EE.UU. y causa destrucción





05/08/2022 - 09:47:56

RT.- Una tromba de agua golpeó este jueves por la noche una pequeña isla frente a la costa del estado de Maryland (EE.UU.), causando daños generalizados en casas y barcos. Videos compartidos en las redes sociales muestran al tornado arremolinándose sobre el agua antes de golpear la pequeña isla Smith frente a la bahía de Chesapeake. Asimismo, se pueden ver los escombros mientras la tromba se acerca a tierra. Watch the incredible video of an incoming waterspout (#tornado) approaching land following Thursday's overnight storms, causing damage and destruction to homes, leaving more than 50,000 people without power. Smith Island. Maryland. #USA pic.twitter.com/436pQAPTRb — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 5, 2022 Otro video, tomado desde un ángulo diferente, muestra la tromba atravesando el agua mientras el viento se levanta recogiendo escombros y arranca el techo de un edificio cercano. Se han reportado daños significativos a estructuras y propiedades en la isla Smith, donde, según el canal de noticias Delmarva Now, viven 260 personas. Smith está compuesta por tres ciudades: Rhodes Point, Tylerton y Ewell, y es la única isla sin un puente conectado al continente. Hasta el momento, no se han reportado lesiones en los residentes. DRAMATIC video of a resident narrowly escaping the Smith Island tornado, while a house next door takes a direct hit. (language warning). Video from Kathy Taylor-Donaway.



Last loop is in slow motion #mdwx #smithislandmd pic.twitter.com/R2da1K5VRu — Rich Wirdzek (@RichWirdzekWx) August 5, 2022 Fotos compartidas en las redes muestran muchas casas de Smith completamente destruidas por la tormenta, con escombros esparcidos sobre el césped. Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, en un comunicado en Twitter advirtió a los residentes que se quedaran en el interior de las casas. "Por favor, manténgase alejados de las carreteras en las áreas afectadas, especialmente en cualquier lugar donde los equipos de limpieza de árboles necesiten trabajar", solicitó. Además, agregó que se han informado más de 50.000 cortes de energía en Maryland. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un comunicado de advertencia de vientos de 45 millas por hora y posible granizo. Significant damage on Smith Island - these pictures were taken by Tiffanie Woutila. Somerset county sheriff confirms that a waterspout came ashore and cut across the island as a tornado. #mdwx pic.twitter.com/7vborIG9sQ — Rich Wirdzek (@RichWirdzekWx) August 5, 2022