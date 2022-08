FBI: Al Qaeda tiene la intención de realizar ataques a gran escala en Estados Unidos





05/08/2022 - 08:46:49

VOA. — El director del FBI, Christopher Wray, dijo el jueves que sigue preocupado por la posibilidad de un ataque a gran escala planeado o inspirado por Al Qaeda a pesar del asesinato de su principal líder en un ataque de Estados Unidos con un dron en Afganistán el fin de semana pasado. Tanto Al Qaeda como el Estado Islámico, así como sus afiliados, "tienen la intención de llevar a cabo o inspirar ataques a gran escala en Estados Unidos", dijo Wray durante su testimonio ante la Comisión Judicial del Senado. El jefe de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, un arquitecto clave de los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue asesinado durante el ataque del domingo por la mañana temprano en una casa de seguridad en el centro de Kabul. Cuando se le preguntó si Al Qaeda o el Estado Islámico atacarían a Estados Unidos si tuvieran la oportunidad, Wray dijo: "¡Oh, sí!" Sin embargo, a corto plazo, es más probable que Al Qaeda, con su liderazgo degradado, se concentre en "cultivar a sus afiliados internacionales y apoyar ataques a pequeña escala" en regiones como África oriental y occidental, dijo. En sus primeros comentarios públicos sobre el asesinato de al-Zawahiri, Wray dijo que "no estaba sorprendido sino decepcionado" de que el jefe de Al Qaeda fuera encontrado escondido en una casa de seguridad supuestamente propiedad de un alto miembro de la Red Haqqani. Al-Zawahiri, quien asumió como líder de Al Qaeda después de que Osama bin Laden muriera en una redada estadounidense en 2011, estaba en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de 25 millones de dólares por su captura. Después del ataque, la administración de Biden acusó a los talibanes de violar un acuerdo de 2020 en virtud del cual el grupo se comprometió a no permitir que ningún grupo terrorista use suelo afgano para amenazar a Estados Unidos o sus aliados. Funcionarios talibanes dijeron que desconocían la residencia de al-Zawahiri en Kabul. Cuando el senador republicano Lindsey Graham le preguntó si la presencia de al-Zawahiri en la casa de seguridad de Haqqani sugería que los talibanes y Al Qaeda seguían disfrutando de una relación cercana, Wray respondió brevemente: "Nada bueno". 'Brechas de inteligencia' El ataque "sobre el horizonte" contra al-Zawahiri ha aumentado la opinión de algunos expertos y funcionarios de la administración Biden de que Estados Unidos puede continuar llevando a cabo tales operaciones antiterroristas en Afganistán sin mantener una presencia en el terreno. Aún así, Wray dijo que está preocupado por la "pérdida potencial y la recopilación [de inteligencia]" a raíz de la retirada de Estados Unidos en Afganistán. “Entonces, vamos a tener crecientes brechas de inteligencia”, dijo. "Y me preocupa la posibilidad de que veamos a Al Qaeda reconstruir, ISIS-K aprovechándose potencialmente del ambiente de seguridad en deterioro, y me preocupa que los terroristas, incluso aquí en Estados Unidos, se inspiren en lo que ellos ven allá”, dijo. ISIS-K se refiere a la filial del Estado Islámico de Afganistán, el Estado Islámico Khorasan. Al proporcionar una evaluación de las amenazas a la seguridad nacional que enfrenta Estados Unidos, dijo que los peligros potenciales nunca han sido "más grandes o más diversos". La mayor amenaza emana de "actores solitarios o células pequeñas" que tienden a radicalizarse en línea y atacar objetivos fáciles, dijo. El FBI divide las amenazas domésticas en dos grupos: extremistas violentos domésticos, como los supremacistas blancos violentos, y extremistas violentos locales, como los yihadistas inspirados por ISIS. Wray confirmó que el FBI está investigando a varios refugiados afganos que fueron trasladados en avión a Estados Unidos el año pasado a pesar de las preocupaciones de seguridad. Los refugiados formaban parte de los más de 80.000 afganos evacuados que se trasladaron a Estados Unidos tras la toma del poder por parte de los talibanes en agosto pasado. En un informe de febrero, el inspector general del Departamento de Defensa culpó al Centro Nacional contra el Terrorismo por no investigar completamente a los evacuados, permitiendo que al menos 50 afganos con "preocupaciones de seguridad potencialmente significativas" ingresen al país. El senador republicano Josh Hawley dijo que un denunciante se presentó recientemente para afirmar que hasta 324 afganos habían sido admitidos en Estados Unidos a pesar de aparecer en una lista de vigilancia del Departamento de Defensa. "Esta es una lista de vigilancia que identifica a las personas cuyos datos biométricos se recopilaron y se determinó que son amenazas o amenazas potenciales para la seguridad nacional, incluidos los presuntos terroristas conocidos", dijo Hawley. Cuando se le preguntó si los departamentos de Defensa o Seguridad Nacional habían comunicado la nueva cifra al FBI, Wray dijo que no sabía el número exacto. "Sé que hay varias personas a través de nuestro grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo que estamos tratando de investigar activamente como resultado" del informe del inspector general, dijo. Wray dijo que el FBI tiene "mucha información sobre dónde se encuentran las personas", pero no pudo decir si el FBI conocía su paradero "en un momento dado".