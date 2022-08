Tensión en Santa Cruz: Enfrentamientos dejan heridos y Policía protege bloqueos





05/08/2022 - 08:12:30

Página Siete.- La tensión subió en el departamento de Santa Cruz a raíz de los varios puntos de bloqueo en la ruta que une a la urbe cruceña con la Chiquitania y el Beni. Ayer, pobladores de Guarayos se enfrentaron con los bloqueadores del sector campesino para desbloquear la carretera, hubo varios heridos. El sector del transporte pesado rechazó el cierre de vías y como protesta bloqueó la refinería de Palmasola. Y los cívicos cuestionaron a la Policía porque en vez de garantizar la libre circulación, se comprometieron a proteger a los bloqueadores del MAS. El cuarto día de bloqueos de los campesinos del MAS, en al menos seis puntos de Santa Cruz, provocó la molestia de diferentes sectores. Los movilizados exigen al Gobierno la atención a sus demandas por el tema tierras, como la titulación individual, modificación de la Reforma Agraria y del Decreto Supremo 29215 y la aprobación del asentamiento de las comunidades campesinas dentro de la reserva fiscal. Uno de los sectores afectados por los bloqueos es la población de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), quienes, liderados por Cirila Tapendaba, salieron hasta un punto de bloqueo en la ruta a la Chiquitania para despejar ese tramo. Con palos, piedras y petardos se enfrentaron los campesinos e indígenas de Guarayos con el saldo de al menos 10 heridos. El Ministerio de Gobierno informó que “hasta el momento se encuentran cuatro personas heridas, ninguna de gravedad”, y descartó que haya fallecidos. Los indígenas lograron desbloquear un tramo de la vía. La dirigente Tapendaba dijo: “No tuvimos ningún tipo de coordinación para hacer ese tipo de bloqueos que estaban haciendo, perjudicando a diferentes sectores. El pueblo Guarayo estaba quedándose sin verduras, sin combustibles, los transportistas perjudicados, ha habido personas enfermas que no les hicieron parar en los bloqueos”. Anunció que no se permitirá más bloqueos de grupos que responden a los avasalladores de tierras, quienes de la noche a la mañana exigen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la titulación. Recordó que hay varios indígenas esperando más de 20 años el saneamiento de sus parcelas. La dirigente pidió a las autoridades de Gobierno y a la Policía hacer respetar las garantías constitucionales, ante el amedrentamiento de los movilizados. Protección policial Sin embargo, los efectivos de la Policía comprometieron cuidar y proteger a los campesinos que bloquean las vías de Santa Cruz, según un video que circula en redes sociales. Los efectivos se dirigieron hasta un punto de bloqueo, donde pidieron a los campesinos levantar la medida por una hora, a cambio se los protegerá. “Hemos entrado a un acuerdo y dar una hora de cuarto intermedio, posteriormente las medidas que ustedes tomen van a tener la seguridad correspondiente por parte de la Policía. No vamos a dejar que les pase absolutamente nada, les vamos a resguardar las 24 horas del día. Vamos a tener efectivos policiales y las patrullas correspondientes en caso de alguien se indisponga o se ponga mal, va a tener toda la cooperación y auxilio necesario”, se escucha decir a un uniformado mientras era aplaudido por los bloqueadores. Al respecto, el senador de Creemos Henry Montero aseveró que los “bloqueos están siendo protegidos por el MAS, por la Policía, cuando hacen acuerdos para poder tener cuartos intermedios”. Los cívicos cruceños cuestionaron el accionar de la Policía, porque cuando bloquean grupos del MAS no hacen nada, no garantizan la libre circulación, al contrario, les brindan protección a los bloqueadores; pero cuando otros sectores sociales se movilizan, los reprimen y detienen sin contemplación. También pidieron al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, salir a desbloquear como lo hizo con los cívicos. “Lo esperamos al ministro Montaño que vaya y desbloqueé, como viene acá a sacar dos piedritas y unas pititas. Le pedimos a la Policía, así como ha hecho el compromiso de no permitir que haya puntos de bloqueo dentro de nuestra ciudad, debería estar desbloqueando las carreteras”, dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Transporte en emergencia El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, señaló que su sector está en emergencia por los perjuicios de los bloqueos. Dijo que en lo que va del año se registraron más de 70 bloqueos. “Si ellos vuelven a bloquear, entonces nosotros vamos empezar a bloquear la refinería” de Palmasola para que no salga combustible, advirtió. Cansados de los perjuicios, ayer los transportistas intentaron cerrar nuevamente el acceso a la refinería y ante la presencia policial que les impedía eso, les criticaron por no ir a desbloquear a los campesinos. Además, descubrieron que uno de los bloqueadores portaba botellas y gasolina para preparar bombas molotov.