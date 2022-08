Opositores no tolerarán que Arce mienta o hable de golpe el 6 de Agosto en Sucre





05/08/2022 - 08:02:12

Correo del Sur.- Parlamentarios de la bancada opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) advirtieron este jueves que no tolerarán que el presidente Luis Arce mienta o hable del presunto “golpe” en el acto del 6 de Agosto, por el día de la Independencia de Bolivia, que se celebrará en Sucre. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, fue uno de los que lanzó la advertencia, en sentido que el Presidente se tendrá que atener a las consecuencias si vuelve a mencionar en su discurso el tema “golpe de Estado”. Pidió al mandatario actuar con responsabilidad al referirse a la historia y sobre a su gestión. “No vamos a permitir que siga diciendo mentiras o medias verdades porque no existió un ‘golpe de Estado’ en nuestro país; por tanto, como digo, se va tener que atener a las consecuencias. No se puede tolerar que diga mentiras frente de toda la población, (…) tiene que ser absolutamente responsable, no solo con su gestión, sino con la historia de Bolivia”, indicó Ormachea. El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, sostuvo que si el mandatario habla del “tema golpe”, será como echar gritos al aire; recomendó que en su mensaje responda a la población sobre la realidad de la desinstitucionalización del Estado y los casos sonados que aún no tienen respuestas, por ejemplo, el tema del censo. Su colega Marcelo Pedrazas (CC) enfatizó que al celebrarse la sesión de la ALP en la Casa de la Libertad, en Sucre capital de Bolivia, lo mínimo que se espera es que Luis Arce no diga mentiras y no dé un informe aprobado desde el Chapare, donde reside el expresidente Evo Morales. “La Casa de la Libertad merece el respeto de todos los bolivianos, lo importante es que no se diga mentiras y sobretodo se dé un informe presidencial que no esté aprobado desde el Chapare y que responda a temas estructurales. Hay varios temas que queremos escuchar los bolivianos”, indicó el legislador. “Bochornosa sesión” La sesión de honor por los 196 años de Independencia de Bolivia celebrada en 2021 fue calificada como bochornosa porque la oposición repudió que Arce mencione "golpe" en su discurso, por esa razón fue interrumpido varias veces. El MAS se sumó a los gritos y silbidos, en una suerte de contra respuesta en un intento de defender al Jefe de Estado. Apenas se escuchó el mensaje. Bajo ese antecedente, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jauregui, espera que la oposición haya “reflexionado y madurado” y este año se comporte a la altura del acto de homenaje a Bolivia. “Esperemos que el bloque de oposición no haga otro más de estos escenarios bochornosos, vergonzosos que no están a la altura de una importante fecha. Esperemos que haya madurado en su actitud y no tenga nuevamente que visibilizar las racionalidades a las cuales nos tienen acostumbrados”, enfatizó. ¿Qué temas debe tocar Arce? El diputado Gutiérrez recomendó al Presidente que anuncie la fecha definitiva para el Censo de Población y Vivienda y que explique el fracaso en la lucha contra el narcotráfico y el tema de los avasallamientos. “¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral con la renuncia de tres vocales?, no es coincidencia, han sido presionados por el propio Gobierno. El abuso contra la ALP al querer nombrar Defensor del Pueblo y Contralor (por decreto); ¿cree que la Asamblea está de adorno?”, cuestionó. Pedrazas complementó que el jefe de Estado tiene que explicar sobre la falsa nacionalización y revelar sobre la verdadera situación de los hidrocarburos. Entretanto, el senador Rubén Gutiérrez (MAS) indicó que el presidente informará sobre la lucha contra el coronavirus, la reactivación económica y otros temas. “Estamos saliendo adelante, siempre falta, pero ya hemos dado pasos importantes. Primero proteger la vida y la salud de la población boliviana, hemos logrado, misión cumplida”, aseveró.