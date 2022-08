Choquehuanca: Alcaldes deben ser como autoridades originarias, no piensan en sus bolsillos, por eso usan poncho que no tiene bolsillos





04/08/2022 - 20:13:59

ABI.- En una reunión de ediles en Yotala, municipio rural de Chuquisaca, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a las autoridades ediles a planificar el desarrollo y actuar como lo hacen las autoridades originarias, “no piensan en sus bolsillos sino en sus hijos, por eso utilizan el poncho que no tiene bolsillos”. Choquehuanca participó este jueves del acto por los 25 años de la fundación de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (AGAMDECH). Durante su discurso destacó que es necesaria la planificación para el desarrollo local, sobre todo por la recuperación de la confianza y estabilidad económica. “Tenemos mucha riqueza: agua, minerales, tierra y fauna. Tenemos que administrar bien esa riqueza, en función de los intereses de todos. Hemos recuperado la confianza y la estabilidad económica, estamos aprendiendo a planificar y a manejar nuestros recursos. Tenemos que seguir caminando juntos, solo así vamos a salir adelante”, sostuvo. Las alcaldesas y alcaldes son las autoridades más próximas a la población y tienen como tareas el desarrollo local en lo social y económico. Más de 300 municipios tiene Bolivia en los nueve departamentos, mayormente en el área rural, zonas donde tienen un importante peso las autoridades indígena originarias campesinas. Choquehuanca convocó a las autoridades ediles trabajar como lo hacen las autoridades originarias, pensando siempre en sus hijos. “Tenemos que ser como las autoridades originarias, ellos cuando asumen no piensan en sus bolsillos sino en sus hijos, por eso utilizan el poncho que no tiene bolsillos”, expresó, según un boletín institucional. También reflexionó sobre la importancia de recuperar y sentir orgullo de “nuestra cultura e identidad”, en el marco de un Estado Plurinacional. “No tenemos que tratar de ser otros, sino recuperar lo que somos, porque lo tenemos todo y estamos trabajando en ello. Este proceso es para sentir orgullo de nuestro quechua, de nuestro idioma, de nuestra cultura, la cual tiene que florecer, para eso estamos trabajando”, sostuvo.