Trágame tierra: A un periodista se le cayó un diente mientras estaba en vivo





04/08/2022 - 19:25:51

Craig Benett, periodista de la televisión de Australia , fue el protagonista de un hecho que ha causado carcajadas alrededor del mundo: mientras estaba en vivo, el comunicador perdió un diente . La situación ocurrió cuando el reportero de farándula hablaba sobre todo lo relacionado con Hollywood y sintió que algo andaba mal en su boca: “Creo que se me va a caer un diente”. Ante tamaña declaración, sus compañeros de set se vieron preocupados y hasta escépticos, pues esa situación es el eje central de las pesadillas de miles de personas. Posteriormente, el periodista se llevó las manos a la boca, tomó el diente, lo sacó de la boca, lo mostró a las cámaras y sonrió. “No puedo creerlo. No es algo que ves en la televisión todos los días, ¿verdad?”, aseguró Craig Benett entre risas. Mientras sus compañeros de set hacían bromas, el protagonista de esta historia trató de poner el diente de nuevo en su lugar, pero no lo logró y debió seguir la transmisión de esa manera, mostrando profesionalismo ante las adversidades.