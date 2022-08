El doble exacto de Will Smith vive en Latinoamérica





04/08/2022 - 19:18:13

En Perú vive el doble exacto de Will Smith, cuyo verdadero nombre es Yhasual Ávila pero que en redes sociales se hace llamar Will Smith peruano, aunque su nacionalidad es otra. Él trabajaba como policía en Venezuela, pero ante la crisis de su país emigró a Lima, donde ha causado sensación por su parecido al príncipe del rap. “Me siento agradecido con Perú”, afirma este padre de dos niñas y que sueña con poder comprarle una casa a su familia gracias al reconocimiento que ha adquirido como doble de Will Smith. Es tan impresionante su parecido con el actor de ‘Hombres de negro’, que la gente hasta le comenta: “Siempre veía tu programa de televisión”.