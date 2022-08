Policía aclara que subteniente detenido en Brasil trasladaba armas policiales para su mantenimiento





04/08/2022 - 17:42:26

ABI.- El subteniente Alexander V., detenido por la Policía de Xapuri – Brasil, tenía orden de traslado de armamento para su mantenimiento respectivo y no estaba vinculado a ningún grupo delictivo como se denunció, aseguró el comandante departamental de la Policía, coronel Julio Monrroy. “Se le ha indicado (al subteniente) que tiene que traer esas armas para su mantenimiento, por la situación del clima nosotros hacemos un mantenimiento de las armas, queremos aclarar a la opinión pública que sí había la orden de traslado de esas armas”, aseguró y reiteró que las armas que se le secuestró pertenecen a la Policía Boliviana. Las armas eran trasladadas desde Mapajo hasta Cobija. La Policía Boliviana siempre utiliza la misma ruta para su traslado, pero por la destrucción del puente se acude a pasos por territorio vecino brasileño y en esta oportunidad se presume que el teniente incumplió con las normas e hizo una ruta distinta. "Lo que pasa es que el oficial no dio a conocer a la Policía brasilera que él estaba trasladando armas de la comunidad Mapajo hacia Cobija para el mantenimiento, ¿por qué toma esa ruta, ruta Brasil? Porque tenemos la ruta boliviana intransitable debido a un puente destruido. El problema es que el oficial no siguió las normas establecidas en el vecino país”, explicó Monroy. El subteniente fue arrestado el miércoles en el Estado de Acre.