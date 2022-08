Gobernación confirma brote de viruela del mono en Santa Cruz: Habilitarán hospitales como centros de aislamiento





04/08/2022 - 11:49:40

El secretario de salud y desarrollo humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, informó que ante la confirmación de los últimos dos nuevos casos de viruela del mono en Santa Cruz, el departamento se encuentra en un brote de esta enfermedad. Ante este hecho la Gobernación ya activo un plan de contingencia para habilitar salas de aislamiento no solo en el 1er y 2do nivel, sino también en hospitales como el San Juan de Dios donde se tendrá un área exclusiva para la atención de estos casos. "El día de ayer se reportaron dos casos positivos confirmados, todos, personas jóvenes, por eso nos encontramos recorriendo diferentes centros de salud para ver que las condiciones estén dadas para habilitarlos como centros de aislamiento con ciertas características para prestar la atención correspondiente en caso que ellos (pacientes) necesiten aislamiento y un tratamiento hospitalario", señaló Pacheco. Asimismo, dijo que un equipo del Sedes se encuentra en el domicilio de los dos nuevos casos confirmados verificando si cumplen las condiciones para hacer el aislamiento correspondiente y en caso de no tenerlo serán trasladados a uno de los centros habilitados. Paralelamente se tendrá una reunión con la gerencia de la Red Centro junto al personal del ministerio de salud y del municipio para trabajar de manera coordinada y dar la mejor atención a la población. Finalmente, hizo un llamado a la población a no alarmarse por este brote, pues la letalidad de esta enfermedad es muy baja con menos del 1%. Actualmente los tres pacientes confirmados se encuentran estables recibiendo atención médica