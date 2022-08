Rusia sentenció a nueve años de prisión a Brittney Griner, estrella del baloncesto de EEUU





04/08/2022 - 10:58:06

Infobae.- La Justicia rusa declaró este jueves culpable de tráfico de drogas a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner y la sentenció a nueve años de prisión. La Fiscalía de Rusia pidió este jueves nueve años y medio de prisión contra la estrella estadounidense del baloncesto femenino Brittney Griner, acusada por Rusia de tráfico de cannabis, en medio de las tensiones entre Moscú y Washington. “Pido que se condene a Griner a nueve años y medio de prisión en una colonia [penal] de régimen clásico” y a un millón de rublos de multa (16.600 dólares), declaró el fiscal Nikolai Vlasenko, según una periodista de la AFP presente en la audiencia en el tribunal de Kimkhi, cerca de Moscú. Aunque la condena parece casi segura, dado que los tribunales rusos rara vez absuelven a los acusados y que Griner ha reconocido tener cartuchos para vapear con aceite de cannabis en su equipaje, los jueces tienen un considerable margen de maniobra para dictar sentencia. Los abogados de la pívot de los Phoenix Mercury y dos veces medallista de oro olímpica han seguido estrategias para reforzar el argumento de Griner de que no tenía intención de delinquir y que los cartuchos acabaron en su equipaje debido a un embalaje apresurado. Han presentado testigos de carácter del equipo ruso para el que juega en la temporada baja de la WNBA y el testimonio escrito de un médico que dijo que le recetó cannabis para el tratamiento del dolor. Una abogada del equipo de defensa de Griner, Maria Blagovolina, argumentó que Griner llevó los cartuchos a Rusia por descuido y que sólo consumió el cannabis como medicina y sólo mientras estaba en Arizona, donde la marihuana medicinal es legal. Un fiscal, Nikolai Vlasenko, argumentó que Griner envasó el aceite de cannabis deliberadamente. No está claro cuándo se anunciará el veredicto. Si no queda libre, la atención se centrará en la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Antes de que comenzara el juicio en julio, el Departamento de Estado la designó como “detenida injustamente”, poniendo su caso bajo la supervisión de su enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, que es en realidad el principal negociador de rehenes del gobierno. Luego, la semana pasada, en un movimiento extraordinario, el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken habló con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, instándole a aceptar un acuerdo según el cual Griner y Paul Whelan, un estadounidense encarcelado en Rusia por una condena de espionaje, quedarían en libertad. La llamada entre Lavrov y Blinken marcó el contacto de más alto nivel conocido entre Washington y Moscú desde que Rusia envió tropas a Ucrania hace más de cinco meses. El acercamiento directo sobre Griner está en desacuerdo con los esfuerzos de Estados Unidos por aislar al Kremlin. Personas familiarizadas con la propuesta dicen que contempla el intercambio de Griner y Whelan por el notorio comerciante de armas Viktor Bout. Esto subraya la presión pública a la que se ha enfrentado la Casa Blanca para conseguir la liberación de Griner. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes a los periodistas que Rusia ha respondido de “mala fe” a la oferta del gobierno de Estados Unidos, una contraoferta que los funcionarios estadounidenses no consideran seria. No quiso dar más detalles. Los funcionarios rusos se han burlado de las declaraciones de Estados Unidos sobre el caso, diciendo que muestran una falta de respeto por la ley rusa. Mantuvieron la cara de póquer, instando a Washington a discutir el asunto a través de una “diplomacia tranquila, sin divulgar información especulativa”.