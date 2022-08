Gobernador de Potosí debe afrontar este jueves a la justicia, pero denuncian chicanas: Caso ambulancias





04/08/2022 - 09:25:57

Correo del Sur.- La audiencia de medidas cautelares para los imputados en el caso Ambulancias está programada para este jueves en Potosí, pero sería suspendida debido a los incidentes que están presentando algunos de los acusados. El asambleísta departamental Osvaldo Jaime Flores (MOP) denunció que el imputado Luis René Loayza Gallardo planteó un incidente alegando que no fue legalmente citado y la audiencia de consideración de ese actuado no se desarrolló ayer, miércoles, porque la parte procesada no estaba presente, supuestamente porque tiene covid-19. Por su parte, Ramiro Luis Choque Arando presentó un incidente por actividad procesal defectuosa con la finalidad de parar el proceso. Flores, que es abogado de profesión, cree que la presentación de incidentes y excepciones sería parte de la estrategia de defensa del principal imputado, quien es el gobernador Jhonny Mamani Gutiérrez.



Suspensión Flores estima que esas acciones, que son conocidas como “chicanas”, evitarán la instalación de la audiencia de consideración de medidas cautelares porque con seguridad que no estará presente el supuesto contagiado por covid-19. De acuerdo con lo que establecen las normas legales vigentes en el país, en la audiencia de consideración de medidas cautelares deben estar todos los imputados porque, de lo contrario, se podría dar lugar a la anulación de todo el trámite. La estrategia que juega el gobernador Jhonny Mamani podría ser que los demás imputados por el caso Ambulancias planteen excepciones e incidentes para evitar que el proceso de investigación avance.



Igualdad La dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, considera que la justicia debiera ser igual para todos por lo que lamenta que el gobernador esté recurriendo a incidentes para evitar la audiencia de medidas cautelares. Destacó que, en el caso del dirigente cívico Nelson Gutiérrez, los jueces negaron el incidente planteado por los abogados por no haber sido notificado legalmente y llevaron adelante la audiencia cautelar a las 23:00 hasta las 6:00 de ayer.



Los procesados El pasado 27 de julio, el gobernador potosino, Jhonny Mamani, y cinco de sus colaboradores fueron imputados el por la frustrada compra de 41 ambulancias a la empresa Stefals Logistics, por 20,5 millones de Bolivianos. El documento presentado en el Juzgado Cautelar Segundo de la Capital señala que Mamani debe ser investigado por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado. Además del gobernador Mamani, fue imputado el exsecretario jurídico, Rubén Moisés Miranda, mientras que los otros son Luis Loayza, Eulogio Peñaranda, Ramiro Choque y Jorge Arando. La audiencia de consideración de medidas cautelares para los imputados está progrmada para las 10:00 de este jueves 4 de agosto, en el Juzgado Cautelar Segundo en lo Penal. Allí, las fiscales Magaly Castro y Gabriela Quintana solicitarían para Mamani y sus colaboradores la aplicación de medidas cautelares personales de carácter real con la finalidad de garantizar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.