Tierras: Suman 800 denuncias y hay 125 avasalladores identificados en Cochabamba





04/08/2022 - 09:07:39

Los Tiempos.- La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) informó que recibió más de 800 denuncias de avasallamientos en todo el departamento e identificaron a 125 personas que cometen estos ilícitos. Dieron tres semanas a las autoridades para solucionar los conflictos por tierras, desalojar y demoler las viviendas ilegales. “La federación no va a permitir que se queden en esos terrenos, tienen que devolverse a los dueños legítimos, aquí no hay ni asentamientos, se va a demoler, desalojar”, advirtió el dirigente de la Fedjuve”, Ángel Quispe. Explicó que, en lo que va del año, recibieron más de 800 denuncias de avasallamientos en diferentes municipios, 18 son en propiedades de más de cinco hectáreas, entre ellas la Hacienda Angostura en la cual se identificaron más de 30 avasalladores, el sector de Villa Copacabana en el valle alto, Viña Central y Tuskapujllu en Sacaba, Tiquirani en Cercado. Recomendó a los asentados que no se dejen engañar. “No van a poder devolver porque estos delincuentes han cometido delitos ilícitos. Háganse devolver el dinero que han dado a esas personas”, dijo. Sobre las denuncias, explicó que se tratan de procesos individuales, algunos ya con audiencias, otros “trancados” y otros en su fase inicial. Además, presentaron denuncias contra ocho autoridades y funcionarios políticos. “Fedjuve más que todo, a través de las víctimas, estamos en estado de emergencia hasta que resuelvan. Ya tenemos plazos para que resuelvan todos estos problemas con las autoridades competentes”, advirtió. Uno de los sectores más críticos es la Hacienda Angostura que sufre por la falta de alimento fresco y agua para el ganado lechero, debido a que los avasalladores han tapado el canal de riego e impiden que vuelva a funcionar. Comisión dio tres semanas de plazo El primero de agosto se conformó una comisión interinstitucional para atender a las víctimas de avasallamientos y tráfico de tierras en Cochabamba. La Fedjuve dio plazo de tres semanas para lograr resultados. En el primer encuentro participaron el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva; el directorio de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve); la representante del Consejo de la Magistratura; una delegada de la Fiscalía; el comandante de la Policía, y el director del INRA, Armando Mita. “Estaríamos esperando hechos, ya saben quiénes son. Cada uno tomará decisiones según sus atribuciones, se han comprometido”, manifestó Quispe.