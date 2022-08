Archie Battersbee: Una apelación posterga que desconecten el soporte vital al niño que quedó en coma





03/08/2022 - 18:36:22

Infobae.- La familia de un niño británico en coma que se encuentra en el centro de una batalla por mantenerlo con vida dijo el miércoles que apeló ante la Corte Europea de Derechos Humanos en un último intento deseserado para impedir que un hospital suspendiera su tratamiento. Archie Battersbee, de 12 años, fue encontrado inconsciente en su casa con una ligadura en la cabeza el 7 de abril. Sus padres sostienen que estaba participando en un desafío en línea que salió mal. Los médicos creen que Archie tiene muerte cerebral y dicen que continuar con el tratamiento de soporte vital no es lo mejor para él. Sus padres, Paul Battersbee y Hollie Dance, han luchado sin éxito para que los tribunales británicos bloqueen la medida que los médicos del Royal London Hospital quieren aplicar: apagar el respirador del niño y cesar otras intervenciones que lo mantienen con vida. Dance dijo que los abogados de la familia presentaron una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, Francia, horas antes de que el hospital comenzara a retirar el soporte vital de Archie el miércoles por la mañana. La familia espera una respuesta de la corte. “Ahora esperamos y rezamos para que el TEDH considere favorablemente la solicitud”, dijo. “No nos daremos por vencidos con Archie hasta el final”. También dijo que la familia estaba considerando ofertas de Japón e Italia para tratar a Archie. “Hay otros países que quieren tratarlo y creo que se le debería permitir ir”, dijo Dance en la puerta del hospital, Agregó que la familia estaba “en contra de todo el sistema”. “Le prometí a Arch, al igual que a su padre, que lucharemos hasta el final, y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, dijo. “Vamos a luchar por el derecho a vivir de mi hijo”. El caso se suma en el Reino Unido a otros que han enfrentado el juicio de los médicos contra los deseos de las familias. En varios casos, incluido este, las familias han sido respaldadas por un grupo de presión religioso, Christian Concern. En la ley británica, es común que los tribunales intervengan cuando los padres y los médicos no están de acuerdo con el tratamiento de un niño. Los derechos del niño priman sobre el derecho de los padres a decidir qué es lo mejor para su descendencia. La Corte Suprema del Reino Unido dijo el martes que Archie “no tenía perspectivas de una recuperación significativa” e incluso con el tratamiento continuo moriría en las próximas semanas por insuficiencia cardíaca y de órganos. Los jueces acordaron con un tribunal inferior que continuar el tratamiento “sirve solo para prolongar su agonía”. Alistair Chesser, director médico de Barts Health NHS Trust, que administra el hospital que trata a Archie, dijo que el tratamiento de soporte vital continuaría por ahora. “Según las instrucciones de los tribunales, trabajaremos con la familia para prepararnos para el retiro del tratamiento, pero no haremos cambios en la atención de Archie hasta que se resuelvan los problemas legales pendientes”, dijo.