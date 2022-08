La actriz Ellen Barkin reveló que el Johnny Deep le dio un sedante para tener sexo con ella





03/08/2022 - 18:15:00

Infobae.- La ex novia de Johnny Depp, Ellen Barkin, dijo que el actor era celoso, controlador, se emborrachaba con frecuencia y que le dio un potente sedante llamado Quaalude la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, según su declaración judicial, que forma parte de las 6.000 páginas previas al juicio que, hasta ahora, permanecían selladas. Barkin dijo que había un “mundo de violencia” en torno a Depp en una declaración que no se presentó al jurado en el juicio por difamación del actor contra Amber Heard en Virginia. La actriz dijo en la declaración en video que Depp despreciaba a las personas que pensaba que estaban por debajo de él y una vez llamó a un asistente “cerdo”. En los documentos legales recientemente revelados, Barkin, de 68 años, describió cómo fue la primera vez que mantuvo relaciones sexuales con Depp cuando fueron novios en los años 90: “Me dio un Quaalude y me preguntó si quería tener sexo con él”. Los abogados de Depp solicitaron a la corte que excluyera una gran cantidad de pruebas presentadas por la defensa de Heard, incluida la declaración de Barkin, que se reveló en su totalidad durante el fin de semana. Barkin declaró que Depp podría ser “encantador” como “la mayoría de los abusadores”. En los documentos previos al juicio, el equipo legal de Heard le pidió a la jueza del caso que excluyera una serie de “asuntos personales irrelevantes”. Según la defensa legal de Heard, el equipo legal del actor quería exponer unas fotografías del pasado de su representada en la que estaría totalmente desnuda. Las intenciones de Depp con esas imágenes, alegaron los abogados, era demostrar que la actriz había trabajado como bailarina exótica antes de iniciar su carrera en Hollywood, sugiriendo además que había ejercido la prostitución en esos tiempos. “El señor Depp trata, de manera frívola y maliciosa, insinuar que la señorita Heard trabajó una vez como escort”, se puede leer en un extracto del documento, según recoge el diario The Daily Beast. Barkin dijo que se separaron después de que Depp le arrojara una botella de vino en la habitación de un hotel. Cuando se le preguntó durante la declaración en qué momento la relación entre ella y Depp se volvió “romántica”, Barkin respondió que sucedió alrededor de 1994. Barkin dijo que durante los varios meses que estuvieron juntos, Depp “estaba borracho la mayor parte del tiempo”. “Es un hombre celoso, controlador: ‘¿Adónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche?’”, recordó durante el testimonio. “Una vez se enojó mucho porque tenía un rasguño en la espalda e insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él”, dijo. Barkin contó un incidente durante el rodaje de la película de 1998 “Pánico y locura en Las Vegas” en el que Depp “arrojó una botella de vino al otro lado de la habitación del hotel (...) No sé por qué tiró la botella”, aunque indicó que pudo haber tenido una discusión con su asistente. “Es un gritón, es verbalmente abusivo”, declaró. La actriz aseveró de Depp consumía cocaína, marihuana y drogas alucinógenas. Cuando se le preguntó cuántas veces sucedió esto, dijo: “Ni siquiera podría decírtelo. Siempre estaba bebiendo o fumando un porro”.