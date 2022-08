Médicos anuncian paro de los mil servicios tras detención de administrativos de la CNS





03/08/2022 - 17:41:35

Los Tiempos.- El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea anunció este miércoles un bloqueo de los mil servicios tras el arresto que sufrieron una médica y una administrativa del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS) acusadas presuntamente de negar auxilio a policías lesionados en la protesta de los cocaleros. El galeno dijo que la medida de protesta se cumplirá a nivel nacional. "Mañana habrá un bloqueo de los mil servicios a nivel nacional", agregó Larrea a tiempo de señalar que no permitirán que se enjuicie a los profesionales de salud de manera arbitraria. Remarcó que para la próxima semana está previsto un paro médico. "No vamos a tolerar que nos enjuicien en nuestros trabajos, que pasaba si ayer la doctora (arrestada) tenía un paciente y fallecía. ¿De quién era la culpa?, de la ineficiencia del gerente (de la CNS) eso también lo vamos a denunciar (...) La próxima semana habrá un paro medico, pero no se dejará de atender emergencias porque ese es nuestro trabajo como profesionales que pese a las deficiencias estamos al frente", remarcó. Las declaraciones de Larrea surgen después de que el martes dos personas, una médica y funcionaria del Hospital Obrero, fueron detenidas acusadas por los delitos de atentados contra la salud y denegación de auxilio a efectivos policiales en la unidad de emergencia. Los galenos del nosocomio aseguran que la demora se debió al proceso de triaje que deben someterse los pacientes. Los trabajadores del nosocomio junto a representantes del Colegio Médico de Bolivia realizaron una protesta en rechazo a la detención de sus colegas y consideran que son "víctimas de un atropello por cumplir su labor". El director del Hospital Obrero, Rolando Mújica explicó que los efectivos policiales fueron atendidos en la unidad de Emergencias y fueron clasificados con el triaje con tarjeta amarilla, ya que se encontraban policontusos y podían esperar para ser atendidos. Aclaró que los policías fueron atendidos y se les dio de alta. "Tenemos todos los documentos que respaldan que no hubo omisión en la atención a los pacientes. Se los ha dado de alta, se han ido a su domicilio", dijo. Mújica rechazó las declaraciones del gerente de la CNS, José Luis Martínez, quien agregó que el personal no cumple con su labor de dar atención inmediata a los pacientes, sobre todo en el área de emergencias. "Ser gerente no es para aficionados es para gente que conoce el sistema de salud (...). Él ha actuado como abogado, no como médico porque un médico primero ve como está la salud del paciente y luego toma las decisiones que correspondan", dijo. El gerente de la CNS, en rueda de prensa, aseveró que aparentemente fueron tres los policías que no recibieron "atención oportuna". "No podemos permitir que se realicen estas acciones de ningún personal (...) es en ese entendido que la Policía realiza una acción directa en el hospital", remarcó. El gerente agregó que no permitirán "maltratos" a los pacientes de la CNS. "Todos los asegurados saben de este tipo de situaciones, la Policía tienen evidencias que los pacientes no fueron atendidos desde las 14:00 hasta las 17:00 cuando nos apersonamos al lugar", indicó.