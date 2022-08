Talina Fernández revela que tuvo intimidad con Julio Iglesias... pero que no valió la pena





03/08/2022 - 11:37:27

Quién.- Se dice que el corazón de una mujer es un mar de secretos. Sin embargo, Talina Fernández ha decidido revelar algunos de ellos y empezó por contar más acerca de lo que durante años se rumoró: que tuvo una relación sentimental con Julio Iglesias. Alguna vez, Daily Mirror publicó que el cantante había confesado haberse acostado con hasta 3 mil mujeres. El mito creció cuando la revista Maxim publicó un ranking con los 10 hombres del mundo con más amantes y él ocupaba el cuarto lugar con ese mismo número. Talina confesó que tuvo intimidad con Julio Iglesias El artista, papá de Enrique Iglesias , incrementó su fama de galán al confesar alguna vez que no se presentaba en el escenario si antes no hacía el amor. "Era como un conejito, 'chaca, chaca, chaca'… y me iba a cantar. Pero era espantoso, porque después, mientras estaba en el escenario, quería terminar rápido sabiendo que tenía una mujer desnuda esperándome en la habitación", según relató el sitio El Universo en 2020. Hoy, Talina Fernández hace mención de su experiencia en el amor con Julio Iglesias y mediante una dinámica de preguntas y respuestas a través del polígrafo en el programa Sale el Sol, confesó que tuvo intimidad con el artista ante la pregunta directa que le hizo el conductor Alex Kaffie acerca de si hubo un “sin respeto” con él. Dijo que no valió la pena “Sí”, respondió la Dama del buen decir, pero cuando le cuestionaron si ese “sin respeto” valió la pena, categórica dijo: “No”. “¿No fue lo máximo porque tenía que ver con su cuerpo, con su anatomía que no le gustó tanto?”, preguntó la conductora Paulina Mercado y Talina mencionó que así fue, dando a entender que el tamaño sí importa. Talina contrajo matrimonio con el francés Gerardo Levy, con quien procreó a sus tres hijos: Mariana, Juan Jorge Coco y Patricio Levy. Su matrimonio duró diez años. Después se casó con Alberto Velasco, un amigo de su infancia y se mantuvieron juntos por seis años. Finalmente, le cuestionaron si le gustaría cambiar algo de su vida, por lo que conmovida, la conductora dijo que el destino que le arrebató a su hija Mariana Levy. “Sí, la muerte de mi hija”, apuntó.