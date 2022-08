Le llamaron la atención a Cristiano Ronaldo, se fue a camarines, se bañó y dejó el estadio a medio partido





03/08/2022 - 11:16:20

Infobae.- La novela entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United alcanzó un nuevo capítulo esta semana después de que el domingo el luso hiciera su estreno con el equipo a pesar de ausentarse durante toda la gira de pretemporada por Asia y Oceanía. El plantel regresó al Old Trafford para encarar el último partido previo al inicio de la competencia frente al Rayo Vallecano y allí se pudo ver una controvertida actitud del astro luso, que tras protagonizar un flojo primer tiempo, y un tenso cruce con el entrenador sobre la banda, iba a ser sustituido en el descanso. Lejos de ocupar un lugar en el banco para apoyar a sus compañeros, el ex Real Madrid se quedó en los vestuarios, se bañó y a 10 minutos del final del encuentro fue captado por fanáticos saliendo del estadio, desentendiéndose de la suerte de su equipo. Una actitud que no solo fue muy cuestionada por los usuarios en las redes sociales sino también por su, todavía, entrenador Erik Ten Hag.



“Ciertamente no apruebo eso. Esto es inaceptable”, aseguró el técnico neerlandés en diálogo con Viaplay Sport Nederland, al ser consultado por la postura que tomó su jugador estrella durante el amistoso contra el equipo español. “Somos un equipo y luego te tienes que quedar hasta el final”, sentenció el ex entrenador del Ajax en una entrevista que podrá verse en su totalidad durante las futuras transmisiones de “Viaplay de la Premier League”, detallaron. Lo cierto es que la relación entre el máximo referente del club y el estratega está prácticamente rota después de lo ocurrido en el primer partido de Ronaldo. Cabe recordar que CR7 no participó de la gira, en la que el United perdió tan solo uno de los cinco partidos que disputó, por “problemas personales”. Sin embargo, en medio de esos asuntos privados, su agente Jorge Mendes anunció que estaba buscando una salida para su representado, quien todavía tiene un año de contrato con los Red Devils. “Feliz de estar de vuelta”, escribió recientemente el ex jugador del Real Madrid tras hacer su debut con el equipo, aunque su futuro continúa en la cuerda floja a menos de 30 días para el final del cierre del libro de pases. Según detalló la prensa inglesa, el futbolista sigue meditando la posibilidad de irse en el caso de alcanzar un acuerdo con un club que cumpla con sus expectativas, siendo prioritaria que la entidad participe de la Champions League, la competencia más importante del continente y de la que el United no formará parte esta temporada después de haber quedado en el sexto lugar de la Premier League en la campaña anterior. De momento parece que las ofertas no llegarán. La que sonó con más fuerza fue la de su posible llegada al Atlético de Madrid, pero el propio presidente de la institución Enrique Cerezo se encargó de cerrarle las puertas: “No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son”.