El video sexual de una menor de 13 años publicado en Pornhub por el que VISA será llevada a juicio





03/08/2022 - 10:23:29

BBC Mundo.- Una víctima de abuso sexual demandará a VISA por videos de ella publicados en la plataforma de porno Pornhub, luego de que un tribunal de Estados Unidos dictaminara que puede ir contra la compañía de pagos. Serena Fleites tenía 13 años en 2014 cuando, según alega, un novio la presionó para que hiciera un video explícito que luego él publicó en Pornhub. Fleites alega que VISA, al procesar los ingresos de los anuncios, conspiró con la empresa matriz de Pornhub, MindGeek, para ganar dinero con los videos de su abuso. VISA había buscado ser apartada del caso. La historia de Fleites apareció en el artículo "Los niños de Pornhub" del New York Times, que al publicarse llevó a MindGeek a eliminar millones de videos y a realizar cambios significativos en sus políticas y prácticas. Las alegaciones de la víctima se resumen en un fallo previo al juicio del Tribunal del Distrito Central de California. Millones de vistas El video explícito inicial, publicado en Pornhub sin el conocimiento o consentimiento de la víctima, tenía 400.000 visitas cuando esta lo descubrió. Ella alega que después de enterarse del video, contactó a MindGeek haciéndose pasar por su madre "para informarle que el video calificaba como pornografía infantil". Unas semanas después se eliminó. Pero usuarios que habían descargado el video lo volvieron a subir varias veces, y una de las republicaciones fue vista 2,7 millones de veces, argumenta. La denunciante alega que MindGeek obtuvo ingresos publicitarios por estas republicaciones. Fleites dice que su vida "se salió de control" (tuvo varios intentos de suicidio fallidos y sus relaciones familiares se deterioraron) y luego, mientras vivía en la casa de un amigo, un hombre mayor la introdujo en la heroína. Para financiar su adicción, cuando aún era menor de edad, creó más videos explícitos a instancias de este hombre, algunos de los cuales se cargaron en Pornhub. "Si bien MindGeek se benefició de la pornografía infantil que presentaba a la demandante, la demandante estuvo intermitentemente sin hogar o viviendo en su automóvil, adicta a la heroína, deprimida, con intentos de suicidio y sin el apoyo de su familia", dice el resumen del escrito del juez Cormac J. Carney. MindGeek le dijo a la BBC que en este punto del caso, el tribunal aún no se ha pronunciado sobre la veracidad de las acusaciones y debe concluir que todas las alegaciones de la demandante son verdaderas y precisas. "Cuando el tribunal pueda realmente considerar los hechos, confiamos en que los reclamos de la demandante serán desestimados por falta de mérito", dijo la compañía.



"Herramienta para cometer el delito" El juez dictaminó que, en la etapa actual del procedimiento, "el tribunal puede inferir la fuerte posibilidad de que la red de Visa estuviera involucrada en al menos algunas transacciones de publicidad relacionadas directamente con los videos de la demandante". Pero la compañía de pagos argumentó que "la acusación de que Visa reconoció a MindGeek como un comerciante autorizado y procesó el pago a sus sitios web no sugiere que Visa haya aceptado participar en ningún tipo de tráfico sexual". También argumentó, según el relato del juez, que una relación comercial por sí sola no establece una conspiración. Pero el juez Carney dijo que, nuevamente en esta etapa del procedimiento, "el tribunal puede inferir cómodamente que Visa tenía la intención de ayudar a MindGeek a monetizar la pornografía infantil por el hecho de que Visa continuó brindando a MindGeek los medios para hacerlo y sabía que MindGeek lo estaba haciendo". "Dicho de otra manera, no se alega que VISA haya simplemente creado un incentivo para cometer un delito, se alega que ha proporcionado a sabiendas la herramienta utilizada para cometer un delito", explicó. Un portavoz de Visa le dijo a la BBC que la compañía condena el tráfico sexual, la explotación sexual y el material de abuso sexual infantil. "Este fallo previo al juicio es decepcionante y caracteriza erróneamente el papel de Visa y sus políticas y prácticas. Visa no tolerará el uso de nuestra red para actividades ilegales. Seguimos creyendo que Visa es un acusado inapropiado en este caso", agregó.

Tolerancia cero El mes pasado, el director ejecutivo y el director de operaciones de MindGeek renunciaron. Las salidas de altos ejecutivos siguieron a más prensa negativa en un artículo de la revista The New Yorker que examinaba, entre otras cosas, las políticas de moderación de la empresa. MindGeek le dijo a la BBC que: tiene tolerancia cero con la publicación de contenido ilegal en sus plataformas;

prohibió las publicaciones de cualquier persona que no haya presentado una identificación emitida por el gobierno que pase la verificación de terceros;

eliminó la posibilidad de descargar contenido gratuito;

integró varias plataformas tecnológicas y herramientas de moderación de contenido;

instituyó huellas digitales de todos los videos que violaron las políticas de contenido no consensuado y material de abuso sexual infantil para evitar que videos eliminados que se vuelven a publicar;

expandió su fuerza laboral y procesos de moderación. La compañía también dijo que cualquier insinuación de que no se toma en serio la eliminación de material ilegal es "categóricamente falsa".