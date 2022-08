Videos: Enorme incendio consume almacén de una popular tienda en línea cerca de Moscú





03/08/2022 - 09:34:54

RT.- Un enorme incendio se desató este miércoles en centro de distribución del gigante de comercio en línea ruso Ozon en la región de Moscú, lo que se tradujo en la evacuación de más de mil personas, informó el Ministerio de Emergencias del país. Se informa de 11 heridos, mientras reportes no confirmados señalan que hay un fallecido. Desde el organismo precisaron que 50.000 metros cuadrados están en llamas, al tiempo que se desplomó una parte del tejado. Más de 80 bomberos y 25 vehículos participan actualmente en la extinción del fuego. Paralelamente, dos helicópteros Ka-32 contraincendios arrojaron ya un total de 100 toneladas de agua. В Подмосковье горит склад OZON на Новорижском шоссе



Информации о пострадавших на данный момент нет pic.twitter.com/NhRRKkdZlB — Вот Так (@vottak_tv) August 3, 2022 En las redes se han difundido videos en los que se ven nubes de humo negro elevándose al cielo. En otras grabaciones no verificadas se muestra el inicio del fuego desde dentro del almacén. Desde la compañía comunicaron a RIA Novosti que los artículos que se encontraban en el almacén afectado ya no aparecen en su mercado en línea. Los compradores obtendrán un reembolso y los vendedores serán indemnizados. Пожар на складе OZON в Подмосковье - видео РИА Новости. pic.twitter.com/b2ahKGjsbE — Фото/Видео (@FotoVid81878667) August 3, 2022 Tras el accidente, las acciones de Ozon cayeron más del 2 % en la Bolsa de Moscú, según datos de RBC. Ozon abrió el centro afectado en la localidad de Petrovskoe en noviembre de 2021. La superficie total del almacén supera los 75.000 metros cuadrados.