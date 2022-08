Cuatro estadios de la Copa Evo costaron Bs 145 millones al Estado





03/08/2022 - 08:40:38

Página Siete.- Cuatro de los cinco estadios donde se juega la llamada Copa Evo fueron financiados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, con la suma de 145.706.609 de bolivianos. Esos recursos fueron erogados durante la administración del expresidente Evo Morales, a través del programa Bolivia cambia, Evo Cumple. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que el dinero para proyectos especiales fue bien utilizado, puesto que el campeonato servirá para que los nuevos valores del fútbol en Bolivia mejoren su nivel. Un informe de la cartera de Presidencia, del gobierno transitorio, al cual accedió Página Siete, detalla los recursos que se destinó durante la gestión de Morales a complejos deportivos en el trópico de Cochabamba, con montos millonarios que provinieron de las arcas del Estado. El estadio de Villa Tunari tuvo un financiamiento de la UPRE de 78.543.950 bolivianos, el estadio de Shinaota 15.971.430 bolivianos, el estadio de Entre Ríos 31.212.267 bolivianos y el estadio Hugo Chávez de Chimoré 19.978.962 bolivianos. Esos recursos fueron erogados del Tesoro General de la Nación mediante el programa Bolivia cambia, Evo cumple. En la documentación a la que accedió este medio no figura el costo del financiamiento del estadio Evo Morales de Irvirgazama, que es el quinto campo deportivo en el que se juega el torneo Sub-17. La jefa de bancada de Creemos en Senado, Centa Rek, indicó que estos gastos muestran que los recursos de Estado, en la administración de Morales, fueron mal empleados y que se relegó la educación y la salud. Además, calificó al Chapare como “una republiqueta privilegiada”. “Es absurdo que se haya gastado más de 145 millones de bolivianos para darse un gusto, es una muestra de que Evo Morales gobernó sin ver las necesidades del pueblo boliviano. No hubo inversión en salud y educación, y se gastó en el gusto, placer y exquisiteces del gobierno de Morales, no existió ninguna consideración a los bolivianos”, sostuvo. Rek indicó que ya formularon peticiones de informe escrito a varias entidades para conocer si el gobierno del presidente Luis Arce eroga recursos para apoyar el desarrollo de este campeonato de fútbol. La diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar dijo que la Copa Evo muestra que el expresidente solo “malgastó los recursos del Estado en banalidades” y privilegió al trópico de Cochabamba debido a que es su bastión político. Agregó que esas obras responden también a la forma de gobierno prebendalista que tiene el MAS. “El dinero del pueblo fue despilfarrado en elefantes blancos y para cumplir los sueños de Morales, que se la pasaba jugando fútbol. Los recursos de estas canchas hubieran servido para las necesidades de regiones que fueron marginadas; Morales lo único que hizo es privilegiar y potenciar al Chapare”, complementó. El diputado del MAS Ramiro Venegas afirmó que los recursos fueron bien empleados, puesto que ahora los estadios sirven “para un campeonato internacional, que es un termómetro” para conocer el nivel de los nuevos valores que tiene el fútbol boliviano. Asimismo, cuestionó a los opositores que critican los recursos erogados para potenciar el deporte en el país. “Se están fijando (los opositores) en temas que no vienen al caso, parece que tiene una crisis mental frente al liderazgo del hermano Evo. Este campeonato es constructivo. Los recursos han sido bien utilizados, el fútbol es una pasión, y ahora se muestra que esos estadios no están de adorno y sirven para impulsar el fútbol boliviano”, enfatizó el legislador del oficialismo.