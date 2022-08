Caso Golpe de Estado I: Fiscalía analiza imputar al padre del Gobernador de Santa Cruz





02/08/2022 - 20:28:24

Correo del Sur.- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, no descartó imputar a José Luis Camacho, padre del gobernador Luis Fernando Camacho, por el caso “Golpe de Estado I”. El hombre figura como sindicado dentro el caso por los delitos de terrorismo y conspiración. “Entiendo que ayer presentó una persona la solicitud de imputación contra el padre de Luis Fernando Camacho (…) Ahora la comisión de fiscales va a evaluar esa solicitud y veremos qué respuesta tiene, pero ustedes saben bien que si existen elementos podríamos ampliar la imputación la ley nos permite ese tipo de situación, pero vamos a ver junto con los fiscales encargados qué tipo de actitud procesal vamos a plantear dentro este caso”, indicó Alave. El pasado 11 de julio, el empresario José Luis Camacho Prada fue citado en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a prestar su declaración por el caso “Golpe de Estado I”, se acogió al derecho constitucional del silencio. En el caso de la declaración del Gobernador de Santa Cruz, Alave aclaró que aún no se sabe dónde será citado a declarar; sin embargo, se analizará este próximo jueves el día y hora de su declaración porque el plazo procesal está por vencer. “La anterior semana teníamos que reunirnos con los investigadores, lastimosamente no lo hemos podido hacer, pero hemos trasladado la reunión para este (jueves). Ese día los fiscales nos informarán de todo el proceso que van a seguir, somos conscientes que el plazo está corriendo; sin embargo, vamos a realizar las actuaciones necesarias y ese día también se definirá cuándo será convocado Luis Fernando Camacho”, explicó. La denunciante de este caso es la exdiputada Lidia Patty, quien también presentó una ampliación de la denuncia contra Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga y Doria Medina entre otros actores políticos que estuvieron en la crisis de 2019.