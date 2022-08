Cómo es que Amanda Miguel vuelve a cantar con Diego Verdaguer





02/08/2022 - 19:30:10

Quién.- Este fin de semana llegó la fecha prometida, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria arrancaron con el Siempre Te Amaré Tour. La gran sorpresa del show fue que ambas pudieron compartir el escenario de The Theater at Virgin Hotels, el 30 de julio, con el fallecido Diego Verdaguer gracias a la tecnología. La muerte de Diego fue informada por su oficina de prensa: "Desafortunadamente la tarde del jueves 27 de enero, el maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias de Covid-19. Desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado, pero desgraciadamente hoy dejó de estar entre nosotros". En aquel momento Ana Victoria expresó su tristeza: "…Papá dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles". En su oportunidad, Amanda confirmó que esta gira sería un homenaje para Verdaguer, quien originalmente estaría presente en cada concierto: "Mi esposo partió y nos dejó un gran compromiso y queremos agradecer el amor, cariño y respeto con el que siempre nos han acariciado". Juntos en escena El equipo de las cantantes de 66 y 38 años hizo posible el "milagro" de la presencia de Diego gracias a la tecnología, pues apareció en forma de un holograma para emocionar a los presentes, entre ellos Omar Chaparro. El momento fue cautivador: las dos mujeres alzaron su voz con toda la potencia para acompañarlo en su interpretación de Volveré, los tres vestidos con un white total look. Al final de la canción, gracias a la proyección, pareció que incluso se tomaron las manos y apareció un sentido mensaje en las pantallas.



¡Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche tan especial! Para nosotros ha sido muy difícil seguir adelante sin nuestro gran amor y motor Diego, pero esta gira se la dedicamos con todo nuestro amor y agradecimiento, por todo el legado tan maravilloso que nos ha dejado. Amanda Miguel y Ana Victoria, cantantes La dedicatoria concluyó con lo que el argentino logró con su público: "El gran amor que cosechó en ustedes y que hoy nos regalaron para ayudarnos a seguir sanando tanto dolor y vacío. Amor y eterno agradecimiento. Dedicado a ti, amado gran ser humano, artista, hermano, esposo, padre, amigo y maestro Diego Verdaguer". Omar Chaparro se caracterizó para el holograma. El encargado de ayudar al equipo de Siempre Te Amaré Tour en la creación de holograma fue Omar Chaparro: "Lo que pasa es que Amanda decía que yo tengo la misma complexión de Diego, que lo conocía y que éramos tan amigos, pensó en mí para ayudarla". Una maquillista mexicana logro poner los rasgos de Diego en el comediante. "Me caracterizó en Los Ángeles y allá se grabó todo esto. Entonces, ya nada más fui al concierto a ver cómo había quedado y fue muy emotivo todo", explicó Chaparro. Según lo previsto, la gira podría llegar a México a principios de 2023; el Auditorio Nacional sería el primer escenario que pisen en el país.