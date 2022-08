Nicaragua: Policía ingresa por la fuerza en una iglesia para cerrar radioemisora católica





02/08/2022 - 10:18:07

VOA. — Un grupo policial ingresó por la fuerza este lunes a la capilla Niño Jesús de Praga, ubicada en el municipio de Sébaco- al norte de Nicaragua- como parte de un operativo para apropiarse de los equipos de una de siete emisoras radiales obligadas a cerrar recientemente por mandato del gobierno de Daniel Ortega. La Policía irrumpió en el local en horas de la tarde agrediendo a feligreses que se apostaron en las afueras de la capilla, donde también funciona Radio Católica, una de la emisoras de la Diócesis de Matagalpa que fue cancelada. Una joven que transmitía en Facebook Live en la página de la Iglesia de Sébaco aseguró que la fuerza pública lanzó bombas lacrimógenas a la ciudadanía para esparcirlas por oponerse a la confiscación de los equipos. De igual forma policías realizaron disparos al aire como forma de intimidación, indicó la reportera en la transmisión en vivo. “Los equipos de la Radio y el Canal son bienes propios de la Parroquia, que los feligreses con tanto esfuerzo y generosidad lograron tener”, escribió en Facebook la Iglesia de Sébaco cuando los agentes forcejeaban candados del templo para ingresar al lugar. Una vez en la capilla la policía cortó el servicio eléctrico, al igual que en la casa cural donde se encuentra resguardado el sacerdote Uriel Vallejos, quien denunció que los agentes ejecutaron arrestos contra los feligreses y perpetraron agresiones. “El comisionado Denis Rivas dijo que esto era orden de Rosario Murillo”, dijo el religioso Vallejos vía telefónica a la Voz de América. Hasta la publicación de este artículo el sacerdote permanecía encerrado en la casa cural junto a seis personas más. “Estoy sin energía, se han tomado la capilla y ya ingresaron al lugar donde están los equipos de la radio”, agregó el sacerdote en una comunicación breve con este medio.



La cancelación de las siete radios Antes de agitarse la situación, la Diócesis de Matagalpa denunció que la directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), Nahima Díaz— quien es hija del director de la Policía Francisco Díaz, y quien se encuentra sancionada por Estados Unidos— les notificó del cierre de al menos cinco radio emisoras católicas argumentando que “no contaban con el título habilitante vigente”, pero horas después monseñor Rolando Álvarez aseguró que les notificaron el cierre de todas las radios que suman siete. “Nos han cerrado todas nuestras radios, pero la Palabra de Dios no la callarán”, dijo Álvarez por la noche en Twitter. El prelado también afirmó que se presentó de forma personal ante las autoridades correspondientes para solicitarles poner en regla las emisoras “según las órdenes vigentes de Telcor”, pero aseguró que “nunca recibimos respuesta como ya es la costumbre del Gobierno” “Si la señora directora de Telcor me quiere recibir, yo le llevaré, con el recibido y firma de aquella reunión, todos los documentos que les presenté y si ella tiene razón, yo mismo diré ante el pueblo que es correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o ellos tienen el propósito de cerrar nuestros medios de comunicación”, indicó Álvarez. Las emisoras canceladas son Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio San José de Matiguás y Radio Monte Carmelo. Meses atrás Telcor también canceló al menos tres canales televisivos pertenecientes a la Iglesia Católica, la cual según Ortega, "se confabuló con la oposición" para darle un supuesto golpe de Estado en 2018.